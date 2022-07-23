ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

23 июля 2022, 14:42 GMT Обновлено 33 минуты назад

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба.. Это наивысшая степень опасности, которую организация может присвоить эпидемии или пандемии.

Как заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, решение организации связано с резким ростом числа заражений вирусом в мире. В общей сложности выявлено 16 тысяч случаев заражения в 47 странах, в то время как месяц назад случаев было всего .

Гебреисус пояснил, что решение объявить чрезвычайную ситуацию ВОЗ принимает по пяти критериям, один из которых - скорость распространения вируса. В данном случае вирус обезьяньей оспы быстро распространился по странам, где его раньше не видели.

Глава ВОЗ пояснил, что риск заражения оспой обезьян в разных регионах планеты сейчас разный. В Европе организация оценивает его как высокий, в остальных частях света - как умеренный.

"Существует явные риск дальнейшего распространения вируса по разным странам, хотя опасность того, что вирус станет причиной нарушения международного сообщения, мы оцениваем как низкую", - добавил глава ВОЗ.

ВОЗ разработала четыре набора рекомендаций по борьбе с вирусом для четырех категорий стран в зависимости от того, сколько у них случаев, и как быстро в них распространяется вирус. Правительствам рекомендуется принять скоординированные меры, чтобы защитить уязвимые группы граждан и остановить распространение заболевания.

Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче - примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.

Однако во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

По первым симптомам обезьянью оспу выявить довольно сложно - это температура, головная боль, боль в спине, у которых может быть и масса других причин.

В Британии активно проводится вакцинация против вируса, а правительство уже инициировало программу отслеживания контактов зараженных, похожую на ту, которая действовала на пике пандемии коронавируса.

Пациентов лечат либо вакциной от черной оспы, либо противовирусными препаратами.