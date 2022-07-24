Власти Сочи готовятся ввести в городе режим ЧС после двух разрушительных наводнений

5 минут назад

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Автор фото, https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Администрация Сочи намеревается ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий сразу двух разрушительных наводнений подряд: одно началось под утро субботы, другое - менее суток спустя, в ночь на воскресенье.

"Готовим документы для ввода режима ЧС", - написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, воскресный дождь "лил стеной" и не прекращался почти час. За это время в городе выпало 76 мм осадков. Это даже больше, чем в среднем выпадает в Сочи за весь июль - один из самых засушливых месяцев в этих широтах (67 мм).

Ночной разгул стихии стал вторым подряд. Первый раз город затопило за сутки до него - в ночь на субботу - и уже тогда пресс-служба МЧС России предупреждала, что уровень городских рек в Сочи поднялся до критических отметок, а с моря надвигается еще один грозовой фронт.

В результате десятки автомобилей оказались снесены с улиц потоком воды - иногда вместе с находящимися в салоне людьми.

Не обошлось без жертв: Копайгородский сообщил об погибшей в результате наводнения женщине. Как уточняют местные СМИ, ее придавило к забору автомобилем, снесенным потоком воды.

Автор фото, Официальный телеграм-канал главы города Сочи

Разгул стихии

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В результате первого, субботнего ливня больше всего пострадал курортный Лазаревский район. Кроме того, оказался затоплен двухсотметровый участок федеральной трассы A-147 (Джубга - Сочи), протянутой вдоль черноморского побережья.

Пресс-служба администрации города сообщила, что сразу на четырех реках - Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста - сработали датчики опасных явлений, предупреждающие об опасно поднявшемся уровне воды.

Подтопление подстанций привело к отключению в нескольких районах города электроэнергии. По словам главы сочинской администрации, в ликвидации последствий наводнения участвовали более 1000 человек и 400 единиц техники.

Однако вскоре после того как стихия улеглась, городские власти предупредили, что с моря надвигается еще один грозовой фронт. Вечером и ночью в городе ожидали сильные ливни, а над морем - смерчи.

Ближе к ночи воскресенья пришли первые сообщения о том, что после прошедшего ливня река Бзугу вышла из берегов. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

Позже пресс-служба администрации Сочи сообщила, что основной удар стихии приняли на себя Центральный и Хостинский районы города.