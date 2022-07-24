Лавров в Египте хочет заручиться поддержкой войны в Украине и винит в продовольственных проблемах Запад

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Встреча министров иностранных дел Египта и России, Каир, 24 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал турне по африканским странам для того, чтобы заручиться поддержкой войны в Украине, которую Россия ведет вот уже пять месяцев.

Египет - первая страна этого недлинного дипломатического путешествия. Далее Сергей Лавров намерен посетить Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В статье, опубликованной местными газетами в преддверии этого турне, Лавров заявил, что Россия всегда "искренне поддерживала африканцев в их борьбе за свободу от колониального ига". Он также добавил, что Москва ценит "сбалансированную позицию" африканцев по вопросу Украины.

В Каире Лавров провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри. На совместной пресс-конференции после окончания переговоров Шукри заявил, что Египет подчеркивает необходимость скорейшего решения "украинского кризиса", который сильно повлиял на всемирную продовольственную безопасность и цены на энергоносители и нарушил отлаженные цепочки поставок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Совместная пресс-конференция Лаврова и Шукри. Маловероятно, что африканские страны станут открыто поддерживать Россию

Лавров же заявил, что в двусторонних отношениях между Египтом и Россией наблюдается плодотворное развитие, указав на увеличение товарооборота между двумя странами на четыре миллиарда долларов, то есть на 5% по сравнению с прошлым годом.

Египет имеет значительные связи с Россией, которая поставляет ему пшеницу, оружие и - до начала войны в Украине - большое количество туристов.

Однако главной заботой Египта и других африканских стран является нехватка зерна.

По данным Африканского банка развития, Украина и Россия обычно поставляют на континент более 40% пшеницы. При этом Египет является крупнейшим в мире покупателем украинской пшеницы: в 2019 году он импортировал 3,62 миллиона тонн - больше любой другой страны.

Однако Сергей Лавров в статье, предваряющей его визит, отверг обвинения в том, что Россия "экспортирует голод", обвинив в них западную пропаганду.

Он добавил, что западные санкции, введенные против России, усугубили "негативные тенденции" на международном рынке продуктов питания, связанные с пандемией коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сергей Лавров в Каире

Министр иностранных дел России указал на намерение своей страны выполнить соглашение об экспорте зерна из украинских портов, которое было подписано в Стамбуле, и заявил, что Запад должен снять санкции с компаний, экспортирующих продовольствие из России, и разблокировать экспорт российской пшеницы.

Это заявление можно воспринимать с определенным скепсисом, учитывая, что Россия признала факт обстрела одесского порта, в котором скопились большие запасы экспортной пшеницы, уже после подписания стамбульского соглашения.

При этом Лавров на совместной пресс-конференции добавил, что в том, что касается договоренности о вывозе украинской пшеницы, у России "нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас".

Он также заявил: "Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России… Российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического".

В этом, по его словам, украинцев поощряют их "западные кураторы", в числе которых он назвал Лондон, Вашингтон, ЕС и НАТО.

Россия хочет воспользоваться нежеланием африканских стран принимать чью-либо сторону

Комментарий Уилла Росса, регионального редактора Всемирной службы Би-би-си по Африке

Автор фото, Luke Dray Подпись к фото, Крупнейший хлебопекарный завод в Уганде был вынужден повысить цены на свою продукцию из-за резкого подорожания стоимости пшеницы

Сергей Лавров пытается убедить африканские страны, что им лучше встать на сторону России, чем Запада, используя фразы вроде "мы поможем вам завершить процесс деколонизации".

Но большинство африканских стран по-прежнему не хочет принимать чью-либо сторону в войне России против Украины, потому что они опасаются повторения ситуации, возникшей во время холодной войны, которая оказала разрушительное воздействие на весь континент, разжигая конфликты и тормозя экономическое развитие.

Однако прямо сейчас наибольшую озабоченность вызывает растущая стоимость продуктов питания и топлива.