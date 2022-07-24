Вокруг Лондона горит трава. Местным жителям советуют сидеть дома и закрыть окна

час назад

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Автор фото, Surrey Fire and Rescue Service Подпись к фото, Дым, поднимавшийся над пустошью Хэнкли-Коммон в воскресенье вечером, был виден за несколько километров

После аномальной жары середины июля многие районы юга Англии остаются в пожароопасном состоянии. Пожар, начавшийся после возгорания травы в графстве Сарри к югу от Лондона, был объявлен "крупным инцидентом".

Крупный инцидент на сайте британского правительства определяется как событие, требующее нестандартных мер реагирования и возникшее в результате неконтролируемых событий.

Автор фото, Alan Johnson Подпись к фото, Трава, иссушенная аномальной жарой, загорелась во многих местах, несмотря на прошедший дождь

Граждан попросили по возможности избегать этих мест, а также, если они живут вблизи очагов возгорания, держать окна закрытыми и не выпускать домашних животных на улицу из-за большого количества дыма.

Пожарные службы были задействованы сразу после полудня, причем сообщается, что им придется бороться с огнем как минимум до понедельника.

Автор фото, Alan Johnson Подпись к фото, Сильнее всего от пожара пострадали гнездящиеся на земле птицы

В диспетчерские пожарных служб поступает такое количество звонков и сообщений о пожарах или задымлениях в разных частях графства, что людей просят звонить на телефон экстренных служб (в Британии это 999) только если они видят огонь, но не сообщать о клубах дыма.

Полиция графства написала в "Твиттере", что помогает пожарным и перекрыла несколько дорог, попросив людей не мешать аварийным бригадам разбираться с инцидентом.

Подпись к фото, 15 районов Британии объявили о крупных инцидентах, связанных с пожарами

Инструктор по пилотированию Джордан Бридж сказал Би-би-си, что этот пожар был одним из самых крупных, которые он когда-либо видел в этом районе.

"После взлета я увидел, что огонь охватывает большую территорию, а дым распространяется по ветру над Гилфордом и Уокингом (спутники Лондона) в сторону Лондона", - добавил он.

Автор фото, Contributed Подпись к фото, Горяшая трава в Саффолке около деревни Бергейт

В среду на минувшей неделе пожарные потушили огонь в этом же районе. Тогда загорелись четыре гектара пустоши Хэнкли-Коммон, она принадлежит министерству обороны и используется для учений, но одновременно является домом для гнездящихся на земле птиц, таких как козодои и жаворонки.

Лондонская пожарная команда сообщила, что 15 пожарных машин и около 100 человек бригады выехали в северный район Лондона Энфилд, где им пришлось тушить загоревшуюся сухую траву на участке площадью в 20 гектаров.

Автор фото, LFB Подпись к фото, Горящая трава и пожарные машины на поле в районе Рэмни-Марш в Энфилде

Еще около 70 пожарных были отправлены в западный пригород Лондона, город Хейз, около которого загорелось пять гектаров кустарников.

От пожаров страдают не только южные графства. В восточном графстве Саффолк 18 пожарных машин отправлены на тушение пожара на полях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У пожарных во время жары был один из самых загруженных дней за несколько десятилетий

В пожарной службе заявили, что пожар локализован, но бригады все еще пытаются его потушить.

В соседнем Норфолке пожарные тушат сразу несколько открытых возгораний, в том числе пожар на полях.

Автор фото, Surrey Fire and Rescue Подпись к фото, Пожарные команды остаются на местах пожаров в Сарри до понедельника

Во время сильной жары в начале этой недели пожарные службы по всей стране находились под большим давлением, поскольку 15 районов по всей Британии объявили о крупных инцидентах после многочисленных пожаров.