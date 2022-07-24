От Тенерифе до Греции - в Европе бушуют лесные пожары. Фото

час назад

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Автор фото, Getty Images

Спустя неделю после того, как в Европе установилась рекордная жара, многие страны на европейском континенте все еще борются с лесными пожарами.

Тысячи акров земли были сожжены, и по всему континенту люди были вынуждены покинуть свои дома по мере приближения пламени.

Вот некоторые наиболее драматические снимки.

Испания

Пожары начались в четверг на Тенерифе, на Канарских островах. Огонь распространился на несколько городов, а смена ветра усложнила работы по тушению. Некоторым жителям Тенерифе пришлось эвакуироваться вместе с домашними животными.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Словения

Лесные пожары усилились в четверг и пятницу на западе страны, недалеко от границы с Италией. Несколько деревень в районе Краса были эвакуированы, тысячи пожарных боролись с распространением огня, а лесники вырубали деревья, пытаясь уменьшить горение.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Греция

Из популярного туристического района на острове Лесбос пришлось эвакуировать туристов и местных жителей, поскольку пожар, начавшийся в горных лесах, распространился и уничтожил дома на пляжном курорте.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images

Франция

Два крупных пожара в юго-западном районе Жиронды удалось локализовать благодаря круглосуточным усилиям аварийно-спасательных служб. Пламя оставило после себя тысячи гектаров разрушений.

Автор фото, Getty Images