В Мьянме впервые за десятилетия казнили противников режима - в том числе писателя и рэпера

19 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Известный активист Чжо Мин Ю, или Ко Джимми (на фото в 2012 году), был одним из четырех казненных

Четверо демократических активистов были казнены вооруженными силами Мьянмы, что считается первым применением смертной казни в стране за последние десятилетия.

Казнены бывший член парламента Мьянмы 41-летний Фио Зейя Тоу, которого называют пионером хип-хопа в стране, и 53-летний писатель и активист Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми. Оба они проиграли апелляции на приговоры в июне. Двумя другими казненными были Хла Мио Аунг и Аунг Тура Зау, пишет Рейтер. Все они были обвинены в содействии совершению "террористических актов".

Это первые казни с 1980-х годов - и после военного переворота в феврале 2021 года, когда хунта свергла демократически избранное правительство Национальной лиги за демократию во главе с Аун Сан Су Чжи. Ее тоже отправили под суд.

Военные утверждали, что результаты выборов, на которых партия Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу, были сфальсифицированы. Представители избирательной комиссии отвергали эти обвинения.

Ко Джимми был ветераном студенческой группы "Поколение 88" - продемократического движения, выступавшего против военной хунты еще во время студенческих восстаний 1988 года. Он несколько раз отсидел в тюрьме, был освобожден в 2012 году и арестован в октябре прошлого года по обвинению в сокрытии оружия и боеприпасов в квартире.

Фио Зейя Тоу - не только бывший рэпер, но бывший депутат от Национальной лиги за демократию и близкий союзник Аун Сан Су Чжи. Как исполнитель хип-хопа, он часто вызывал гнев хунты своими антивоенными текстами. Он был арестован в ноябре по обвинению в террористических преступлениях.

Меньше известно о двух других казненных активистах. Они были приговорены за убийство женщины, которая была предполагаемым осведомителем хунты.

Всех четверых мужчин, приговоренных на закрытых судебных процессах в январе и апреле, обвинили в том, что они помогали ополченцам бороться с армией, которая захватила власть в результате прошлогоднего переворота и начала репрессии против своих противников.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фио Зейя Тоу был близким соратником Аун Сан Су Джи

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Казни, о которых военные впервые объявили в июне, вызвали международное осуждение. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение военных "вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность".

Правительство национального единства Мьянмы - это теневая администрация, запрещенная правящей хунтой - осудило казни и призвало к международным действиям против хунты. "Мировое сообщество должно наказать их жестокость", - заявил представитель организации.

"Эти казни равносильны произвольному лишению жизни и служат еще одним примером ужасного нарушения прав человека в Мьянме, - сказал региональный директор правозащитной организации Amnesty International Эрвин ван дер Борхт. - Международное сообщество должно действовать немедленно, поскольку считается, что более 100 человек находятся в камерах смертников после того, как были осуждены в ходе аналогичных разбирательств".

Мужчины содержались в тюрьме Инсейн колониальной эпохи, и источник агентства Рейтер сказал, что их семьи посетили ее в прошлую пятницу. По словам источника, только одному родственнику разрешили поговорить с задержанными через Zoom.

Государственные СМИ Мьянмы сообщили о казнях в понедельник, а представитель хунты позже подтвердил казни "Голосу Мьянмы". Ни один из них не сообщил подробностей - в том числе о способе казни.

По данным ООН, это первая казнь с 1988 года. Предыдущие казни в Мьянме проводились через повешение.

В июне представитель военных властей генерал Зо Мин Тун заявил, что смертная казнь оправдана и применяется во многих странах. "По меньшей мере 50 ни в чем не повинных мирных жителей, не считая силовиков, погибли из-за них, - утверждает он, имея в виду казненных осужденных. - Как вы можете говорить, что это не правосудие?"

Хунта осудила иностранные заявления о недопустимости казней как "безрассудные".

Государственное новостное агентство Global News Light of Myanmar сообщило, что четверо мужчин были казнены за то, что они "давали указания, договаривались и участвовали в заговорах с целью совершения жестоких и бесчеловечных террористических актов".

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