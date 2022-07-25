Выпускнику дали 13 лет за взрыв у православной гимназии в Серпухове

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Владислав Струженков, устроивший взрыв у дверей православной гимназии на территории монастыря в Серпухове, получил 13 лет колонии. В результате взрыва пострадали 12 человек, самому Струженкову оторвало ногу.

Серпуховской городской суд признал бывшего выпускника православной гимназии виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении имущества, а также незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ. Обвинение просило суд приговорить Струженкова к 14 годам колонии строгого режима.

Рассмотрение дела Струженкова по существу началось в начале июля. В суде стало известно, что молодой человек полностью признал вину, а его отец возместил нанесенный гимназии ущерб, оцененный в 106 тысяч рублей.

18-летний Струженков устроил взрыв 13 декабря прошлого года у входа в гимназию, расположенную на территории Введенского владычного женского монастыря. Взрыв прозвучал около половины девятого утра - когда ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву перед началом уроков.

Струженков также учился в серпуховской православной гимназии, он окончил ее в 2021 году.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

В результате взрыва пострадали 12 человек. Сам Струженков также получил ранения, в том числе "травматическую ампутацию" ноги. Как заявили в Следственном комитете, молодой человек попытался совершить самоубийство "общеопасным способом".

По версии следствия, Струженков поджег фитиль самодельного взрывного устройства у входа в гимназию, где на тот момент находилось больше 40 человек. Однако устройство сработало раньше времени из-за открывания двери.

Под стражу Струженкова отправили только в конце января, до этого он находился в больнице.

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