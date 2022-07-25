"Полная чушь": Илон Маск отверг утверждения о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Осенью 2021 года у Илона Маска был короткий роман с Николь Шанахан, супругой сооснователя Google Сергея Брина, из-за чего тот подал на развод в начале 2022-го, рассказали источники Wall Street Journal. "Полная чушь" - так отреагировал Маск на эти обвинения. Сергей Брин и его жена пока никак не комментировали публикацию.

Маск - богатейший бизнесмен мира по версии Forbes (состояние 253,4 млрд долларов). Сергей Брин, американский бизнесмен советского происхождения, занимает в списке Forbеs 9 место (89,9 млрд долларов).

О желании Сергея Брина и Николь Шанахан разойтись стало известно в июне 2022 года. Но заявление в Верховный суд Санта- Клары было подано еще в январе 2022 года, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на документы суда. Причиной развода, указанной в документах, стали "непримиримые разногласия" пары. В результате развода Шанахан хочет получить 1 млрд долларов, утверждают источники издания.

Маск и Брин были давними друзьями, например, глава Tesla многие годы регулярно бывал в калифорнийском доме Брина. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж в 2006 году стали инвесторами стартапа Маска - проекта по выпуску электрокаров Tesla.

Глава Tesla Илон Маск отрицает роман с Николь Шанахан, женой сооснователя Google Сергея Брина. "Полная чушь", написал он в "Твиттере", добавив, что у него по-прежнему хорошие отношения с Сергеем Брином, с которым он совсем недавно был на совместной вечеринке.

"С Николь я виделся всего дважды за три года - оба раза это случалось в компании других людей. Ничего романтического не было", - утверждает Илон Маск.

Во время предполагаемого романа с Маском, Сергей Брин и его жена уже решили разойтись из-за сложностей в отношениях, возникших в пандемию, однако все еще жили вместе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на человека, близкого к Николь Шанахан. Маск к тому времени расстался со своей партнершей певицей Граймс.

По данным издания, Сергей Брин не только решил развестись с женой, но и поручил своим советникам продать свои личные инвестиции в компании Илона Маска. Wall Street Journal не уточняет объем инвестиций Брина и в какие компании Маска он вкладывался.

Маск также считает что Wall Street Journal предвзято к нему относится. "WSJ опубликовал так много чуши про меня и Tesla, что я потерял счет", - написал Маск в "Твиттер".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Николь Шанахан и Сергей Брин поженились около трех лет назад

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Николь Шанахан (33 года) родилась в семье иммигрантов из Китая, она окончила университет Пьюджет-Саунда в штате Вашингтон, где изучала экономику, востоковедение и китайский язык. Она также получила юридическое образование в университете Санта-Клары.

Николь - адвокат и основатель юридической технологической компании ClearAccessIP и фонда Bia-Echo Foundation из Калифорнии. Фонд Bia-Echo - это благотворительная организация, которая продвигает "репродуктивное долголетие и равенство, реформу уголовного правосудия и здоровую и пригодную для жизни планету".

Николь Шанахан была второй женой Сергея Брина, у них есть общий ребенок - двухлетняя девочка. В заявлении на развод Брин также просит о совместной опеке над ребенком.

Сергей Брин (48 лет) родился в Москве в семье математиков, иммигрировал в США с родителями в возрасте шести лет. с 2007 по 2015 годы был женат на соосновательнице компании 23andMe Анне Войжитски, у них есть сын Бенджи, 13 лет, и дочь Хлоя, 11 лет.

Илон Маск (51 год), по данным СМИ, является отцом девятерых детей. У него двое детей от певицы Клэр Буше, более известной как Граймс, и пятеро детей - близнецы и тройняшки - от его первой жены, писательницы Жюстин Маск. Еще двое близняшек, как утверждает издание Business Insider родились у них в паре с топ-менеджером его компании Neuralink Шимон Зилис.