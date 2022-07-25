"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, несмотря на протесты Украины

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Представитель Великобритании Сэм Райдер, занявший второе место в "Евровидении-2022", позирует в розовой шапке победителя конкурса, солиста группы "Калуш"

"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, сообщил Европейский вещательный союз. Организаторы конкурса решили, что из-за войны проводить "Евровидение" в Украине, которая победила на конкурсе в этом году, будет небезопасно.

Согласно правилам "Евровидения", конкурс проходит в стране, которая победила в предыдущем году. В 2022 году победителем стала Украина, которую представляла группа "Калуш" с песней "Стефания".

Однако из-за российского вторжения и продолжающейся войны организаторы посчитали, что не смогут обеспечить безопасность участников и зрителей.

Как ранее сообщалось, Украина изначально была против этого решения и требовала продолжения переговоров о проведении конкурса на ее территории. Но в результате соображения безопасности сыграли решающую роль.

Британский певец Сэм Райдер занял с песней "Space man" второе место в конкурсе этого года, поэтому было решено, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, но от имени и в поддержку Украины.

Для Британии это будет уже девятый такой конкурс, и она станет первой в мире по их общему числу.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил в "Твиттере", что на прошлой неделе он общался на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы оба согласились, что где бы ни проходило "Евровидение-2023", оно должно чествовать Украину и ее народ. Поскольку теперь мы являемся принимающей стороной, Великобритания выполнит это обещание и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", - написал Борис Джонсон.

В Великобритании довольно много городов с подходящими для этого конкурса концертными площадками, гостиницами и международным транспортным сообщением. Среди них - Лидс, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, Абердин, Лондон, Брайтон, Бристоль, Белфаст, Кардифф и другие.

Пока неизвестно, в каком городе пройдет конкурс, но интерес уже проявили Глазго и Манчестер.

Для того, чтобы получить право принимать "Евровидение", власти городов должны будут продемонстрировать, что у них есть необходимые условия, и пройти отборочный конкурс, который начнется уже на этой неделе.

Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал, как это обычно бывает с представителем победившей страны, вместе с так называемой "Большой пятеркой", в которую входит и Великобритания.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украинская группа "Калуш" победила на "Евровидении-2022" с песней "Стефания"

Организаторы "Евровидения" заявили, что принимающая площадка должна вмещать около 10 тыс. зрителей, находиться в пределах досягаемости от международного аэропорта и иметь достаточное количество гостиничных номеров как минимум для 2 тыс. участников, журналистов и зрителей.

"Евровидение" и Великобритания

• Великобритания принимала "Евровидение" восемь раз - больше, чем любая другая страна.• Великобритания четыре раза становилась принимающей страной вместо других государств: от имени Нидерландов в 1960 году, Франции в 1963 году, Монако в 1972 году и Люксембурга в 1974 году.• Последний раз Великобритания принимала гостей песенного конкурса в 1998 году в Бирмингеме.• Харрогейт, Брайтон, Эдинбург и Лондон также были принимающими городами.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Евровидение" 2022 года также прошло под знаком солидарности с Украиной

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Сегодня решение о том, что конкурса в Украине не будет, было подтверждено официально.

В ответ на это решение глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая обладает правами на трансляцию конкурса, Николай Чернотицкий заявил, что благодарен партнерам, в частности Би-би-си, которая будет транслировать "Евровидение-2023", за поддержку и солидарность.

"Конкурс песни "Евровидение-2023" будет не в Украине, а в поддержку Украины. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, продвижения разнообразия и таланта", - заявил Чернотицкий.

Организаторы "Евровидения" также отметили, что полностью понимают разочарование Украины, однако не могут поступить иначе.