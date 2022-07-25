"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, несмотря на протесты Украины
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"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, сообщил Европейский вещательный союз. Организаторы конкурса решили, что из-за войны проводить "Евровидение" в Украине, которая победила на конкурсе в этом году, будет небезопасно.
Согласно правилам "Евровидения", конкурс проходит в стране, которая победила в предыдущем году. В 2022 году победителем стала Украина, которую представляла группа "Калуш" с песней "Стефания".
Однако из-за российского вторжения и продолжающейся войны организаторы посчитали, что не смогут обеспечить безопасность участников и зрителей.
Как ранее сообщалось, Украина изначально была против этого решения и требовала продолжения переговоров о проведении конкурса на ее территории. Но в результате соображения безопасности сыграли решающую роль.
Британский певец Сэм Райдер занял с песней "Space man" второе место в конкурсе этого года, поэтому было решено, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, но от имени и в поддержку Украины.
Для Британии это будет уже девятый такой конкурс, и она станет первой в мире по их общему числу.
Британский премьер Борис Джонсон сообщил в "Твиттере", что на прошлой неделе он общался на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы оба согласились, что где бы ни проходило "Евровидение-2023", оно должно чествовать Украину и ее народ. Поскольку теперь мы являемся принимающей стороной, Великобритания выполнит это обещание и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", - написал Борис Джонсон.
В Великобритании довольно много городов с подходящими для этого конкурса концертными площадками, гостиницами и международным транспортным сообщением. Среди них - Лидс, Ливерпуль, Ньюкасл, Бирмингем, Абердин, Лондон, Брайтон, Бристоль, Белфаст, Кардифф и другие.
Пока неизвестно, в каком городе пройдет конкурс, но интерес уже проявили Глазго и Манчестер.
Для того, чтобы получить право принимать "Евровидение", власти городов должны будут продемонстрировать, что у них есть необходимые условия, и пройти отборочный конкурс, который начнется уже на этой неделе.
Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал, как это обычно бывает с представителем победившей страны, вместе с так называемой "Большой пятеркой", в которую входит и Великобритания.
Организаторы "Евровидения" заявили, что принимающая площадка должна вмещать около 10 тыс. зрителей, находиться в пределах досягаемости от международного аэропорта и иметь достаточное количество гостиничных номеров как минимум для 2 тыс. участников, журналистов и зрителей.
"Евровидение" и Великобритания
• Великобритания принимала "Евровидение" восемь раз - больше, чем любая другая страна.• Великобритания четыре раза становилась принимающей страной вместо других государств: от имени Нидерландов в 1960 году, Франции в 1963 году, Монако в 1972 году и Люксембурга в 1974 году.• Последний раз Великобритания принимала гостей песенного конкурса в 1998 году в Бирмингеме.• Харрогейт, Брайтон, Эдинбург и Лондон также были принимающими городами.
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Конец истории Подкаст
Сегодня решение о том, что конкурса в Украине не будет, было подтверждено официально.
В ответ на это решение глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая обладает правами на трансляцию конкурса, Николай Чернотицкий заявил, что благодарен партнерам, в частности Би-би-си, которая будет транслировать "Евровидение-2023", за поддержку и солидарность.
"Конкурс песни "Евровидение-2023" будет не в Украине, а в поддержку Украины. Я уверен, что вместе мы сможем добавить этому событию украинский дух и еще раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей мира, поддержки, продвижения разнообразия и таланта", - заявил Чернотицкий.
Организаторы "Евровидения" также отметили, что полностью понимают разочарование Украины, однако не могут поступить иначе.
"Решение было принято исходя из ответственности Европейского вещательного союза за выполнение условий, гарантирующих безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии, планирование которого необходимо начать в принимающей стране немедленно", - заявили организаторы.