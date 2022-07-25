"Газпром" останавливает турбины, в Россию завозят все меньше клавиатур с русскими буквами. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

"Газпром" останавливает еще одну турбину

"Газпром" собирается 27 июля остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" - это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу . В компании заявили, что турбину нужно ремонтировать. В результате прокачка газа по газопроводу упадет до 33 млн кубометров газа.

В начале июля "Газпром" приостанавливал поставки газа в Европу как раз из-за ремонта турбин. Одну из них отправили на ремонт в Канаду, которая затем не хотела ее возвращать, так как турбина подпадает под категорию товаров двойного назначения - поставки таких товаров нарушают санкции.

После переговоров с участием Германии Канада согласилась вернуть турбину. Но она до сих пор не вернулась в Россию из-за проблем с документами, которыми никак не могли обменяться стороны.

Причем сейчас, судя по сообщениям СМИ, проблемы с документами случились со стороны "Газпрома". "Коммерсант" писал, что стороны должны обменяться бумагами в ближайшие дни.

По данным газеты, правда, возвращение турбины принципиально не изменит ситуацию, так как и другие турбины нуждаются в ремонте. Об этом ранее прямо говорил российский президент Владимир Путин.

В Европе воспринимают ситуацию с прокачкой газа как шантаж со стороны России. Европейцы разрабатывают план того, как пережить зиму без российского газа.

Запрет на покупку бумаг неквалифицированными инвесторами

Продолжаются споры вокруг предложения ЦБ РФ запретить покупать иностранные бумаги неквалифицированным инвесторам - то есть обычным гражданам.

Сейчас граждане имеют возможность купить через банковские приложения бумаги иностранных компаний. ЦБ рекомендовал брокерам отключить эту функцию.

На этот раз против этого предложения выступил минфин РФ, пишет банковское издание Frank Media со ссылкой на пресс-службу минфина. Там назвали предложение ЦБ слишком жестким.

Они считают, что нужно сохранить возможность покупать бумаги из "дружественных" стран, то есть не из Европы или США. В минфине полагают, что это поможет диверсифицировать портфель и снизить риски.

Позиция ЦБ связана с тем, что международный клиринговый центр Euroclear приостановил работу с российским национальным депозитарием. В итоге на счетах в Euroclear оказались заморожены бумаги, купленные российскими инвесторами.

Центробанк России, вводя запрет, видимо, хочет предотвратить повторение такой ситуации.

Купить компьютер без русских букв

Развитие параллельного импорта - импорта без одобрения производителя - приводит к неожиданным последствиям для российского рынка.

Как пишет "Коммерсант", в Россию поставляют все больше ноутбуков и клавиатур без русской раскладки. Торговые сети считают, что к концу года таких будет около 10% рынка.

Все очень просто: магазины покупают технику в третьих странах, где русский язык не так популярен и наносить кириллицу на клавиши незачем. "Коммерсант" указывает, что в результате в России вырос спрос на сервисы, которые предлагают услуги гравировки букв на клавиатуре.

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