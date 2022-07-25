Папа Франциск извинился перед индейцами в Канаде за католические школы и конкистадоров

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Папа Франциск попросил в "Твиттере" поддержать его визит молитвами

Папа римский Франциск прибыл в Канаду с шестидневным визитом, который сам понтифик назвал "паломничеством покаяния" - чтобы принести представителям коренных народов этой страны извинения за официальную поддержку Католической церковью европейских колонизаторов и жестокое обращение с детьми представителей коренных народов в католических школах.

В международном аэропорту Эдмонтона Франциска приветствовали премьер-министр Джастин Трюдо и Мэри Саймон, первый генерал-губернатор страны из числа коренных народов, и лидеры коренных этнических общин.

Официальные извинения от лица Церкви понтифик принес коренным жителями, пережившими жестокое обращение в школах, находившихся в ведении Ватикана, в которых равнодушие и жестокое обращение с детьми были обычным делом.

Культуру принудительной ассимиляции папа Франциск назвал катастрофической ошибкой, признав ее проявлением зла. Он также извинился за поддержку Ватиканом "колониального менталитета" и призвал к серьезному всех персональных обвинений.

Папа прибыл в аэропорт Эдмонтона в передвижном кресле. В коляске он передвигается с мая из-за проблем с коленом.

В понедельник понтифик посетит общину Масквацис (к югу от Эдмонтона), чтобы встретиться с бывшими воспитанниками католических школ и лично принести извинения пострадавшим.

Почему понтифик приехал извиняться?

В 2015 году подробности жизни детей-аборигенов в школах-интернатах попали в отчет Канадской комиссии по установлению истины и примирению (TRC).

С конца XVIII века и до 1990-х годов детей, родившихся в семьях представителей коренных народов, забирали из родных общин в школы-интернаты, предназначенные для обучения и ассимиляции. Многие дети подвергались там пренебрежительному отношению, переживали длительные периоды изоляции и нередко страдали от недоедания. По сути, политика этих заведений была направлена на уничтожению культуры и языков коренных народов, что члены Комиссии назвали "культурным геноцидом".

Всего подобных школ в Канаде было 130, из них две трети управлялись Католической церковью. Последнюю закрыли в 1996 году. По данным комиссии, в общей сложности через интернаты прошло не менее 150 тысяч детей из семей представителей коренных народов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Коренные народы Канады давно ждали визита папы Римского и его извинений

А в 2021 году в Канаде разразился скандал, когда в Британской Колумбии, на месте школы-интерната "Камлупс", закрытой в 1978 году, георадары помогли обнаружить следы массового захоронения детей. После этого раскопки провели и в других подобных школах, обнаружив в общей сложности останки почти 1000 воспитанников.

Это и спровоцировало призыв лидеров местных общин к Католической церкви: от папы Франциска потребовали извинений.

"Для выживших в таких школах от побережья до побережья это шанс - первый и, возможно, последний - закрыть тему и обрести спокойствие для себя и своих семей, - заявил глава одного из индейских кланов Рэнди Эрминескин. - Это будет трудный процесс, но он необходим".

В среду понтифик выступит с публичным обращением в Квебеке, после встреч с премьер-министром Джастином Трюдо и первым губернатором из представителей коренных народов Мэри Саймон.

Чего хотят коренные народы?

Одних извинений понтифика недостаточно, считают некоторые канадские индейцы. Доцент кафедры истории и исследований коренных народов Университета Альберты Кристал Гейл Фрайзер (она же член TRC от индейской народности кучинов), заявила, что канадские аборигены слышали уже много слов и извинений.

"На этот раз я жду от Католической церкви действий. Мы все еще ищем правду", - заявила Фрейзер.

По ее мнению, Церковь должна выплатить компенсации выжившим ученикам школ-интернатов и предать огласке имена сотрудников этих заведений.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Канадские индейцы хотят от Католической церкви компенсаций и отказа от средневековой доктрины

Некоторые лидеры коренных народов требуют, чтобы Католическая церковь отказалась от принятой еще в XV веке "доктрины открытия" - серии папских указов, которые закрепляли право господства христианских государств над нехристианскими народами, а также их землями, территориями и ресурсами.

По мнению канадских индейцев, эта доктрина использовалась в качестве "правового и морального оправдания колониального лишения прав" коренных народов.

Союз индейских лидеров Канады также возмутило то, что в плане визита папы Франциска нет той самой школы в Камлупсе, где обнаружили первые останки детей. Представители совета назвали это вопиющим пренебрежением.