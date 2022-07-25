Жителей японского города затерроризировали макаки

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот так выглядят японские макаки, которые начали нападать на людей в городе Ямагути

Японские макаки в небольшом городе Ямагути сначала атаковали детей и женщин, а сейчас не боятся нападать на взрослых мужчин. Полиция вооружилась пистолетами с транквилизаторами, чтобы остановить агрессию диких животных.

От лап и зубов японских макак уже пострадали 42 человека, в том числе дети и старики. Население Ямагути составляет меньше 200 тыс. человек.

Нападения начались несколько недель назад, и полиция до сих пор не понимает, являются ли "преступления" делом одной обезьяны-человеконенавистницы или в городе орудует целая банда.

"Редко можно увидеть такое количество нападений за короткий промежуток времени, - рассказал представитель городских властей. - Изначально нападениям подвергались только дети и женщины. Но в последнее время жертвами становятся также пожилые люди и взрослые мужчины".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Японские макаки обычно живут большими группами от 10 до 100 особей

Травмы, полученные людьми, были разными: от царапин до укусов ног, рук, шеи и живота.

Одной из пострадавших стала четырехлетняя девочка, которую поцарапала проникнувшая в квартиру обезьяна. В другой раз отец чудом успел защитить своего младенца, ворвавшись в комнату в тот момент, когда над кричащим ребенкам склонилась макака.

Доступ в японские дома обезьянам существенно упрощают открытые окна и традиционные раздвижные двери-ширмы, через которые легко проникнуть внутрь.

Попытки отловить животных с помощью ловушек закончились неудачей, а полицейские патрули, вышедшие охранять улицы после первых нападений, пока не смогли поймать макак.

Численность японских макак, которые когда-то были исчезающим видом, в последнее время выросла, в том числе благодаря тому, что они были под охраной. Сейчас они внесены в список Международного союза охраны природы как виды, вызывающие наименьшее беспокойство с точки зрения вымирания.

Японские макаки - сравнительно небольшие животные. Рост самцов составляет 80-95 сантиметров, в среднем они весят около 13 кг, а самки - ниже ростом и весят в полтора раза меньше. Они самые северные обезьяны в мире, и их ареал природного обитания ограничивается японскими островами.