"Дубовый пожар" угрожает знаменитым древним секвойям в Йосемитском парке Калифорнии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По официальным данным, в результате пожара уничтожено десять строений

Лесной пожар в Калифорнии продолжает распространяться с высокой скоростью, его здесь называют "дубовый пожар". К вечеру воскресенья огонь выжег 15 603 акра земли и до сих пор потушен "на ноль процентов", как сообщила пожарная служба Калифорнии в воскресенье вечером.

Сейчас огонь движется в сторону Йосемитского национального парка и угрожает самым большим деревьям на земле - древним секвойям, которыми славится этот заповедник.

Пожар начался в пятницу и остановился в примерно в километре от города Марипоса-Пайнс. Но неожиданно для всех к воскресенью разросся до самого масштабного лесного пожара за весь год.

Глава пожарной службы Джастин Макомб сказал журналистам, что никогда за свою карьеру не видел такого поведения огня. Бригады, по заверению пожарной службы, были на местах вовремя и работают интенсивно, но пожар имеет "взрывной" характер и распространяется не так, как обычно.

"Огонь очень быстро обошел нас с фланга. Мы даже не успели ничего сделать, с теми ресурсами, что у нас были", - рассказал Макомб.

Атипичный огонь

Из-за пожара больше 6000 человек пришлось срочно эвакуировать, уничтожены 10 зданий, больше трех тысяч строений под угрозой - и жилые дома, и предприятия. В округе Марипоса объявлено чрезвычайное положение.

По мнению местных властей, причиной столь сильного пожара стало сочетание засухи, изменение климата и высокие температуры - в воскресенье температура в округе достигла 38 градусов по Цельсию, - а также разросшаяся мелкая растительность, которая способствует быстрому распространению огня.

В борьбе с огнем задействованы 400 пожарных, четыре вертолета с цистернами, бульдозеры, а также бригады, которые работают на земле вручную.

Йосемитский парк расположен в 15 километрах от Марипоса-Пайнс, ему уже угрожал лесной пожар в начале июля этого года, но тогда все удалось вовремя потушить.

Служба лесоохраны США заявила, что предпринимает экстренные меры для защиты деревьев, включая удаление мелкой растительности на земле.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Дубовый пожар" выжег уже больше 15 тыс. акров земли

Пресс-секретарь пожарной службы Калифорнии Наташа Фотс заявила, что вряд ли огонь удастся остановить до следующей недели. Впрочем, также сообщается, что постепенно характер огня становится не таким экстремальным, и пожарные все же добиваются каких-то успехов.

Как сообщает местное издание LA Times, отели в округе буквально забиты жителями, бежавшими от пожара. Один из владельцев отелей рассказал газете, что ему даже пришлось отказать в комнате бригаде пожарных - мест нет совсем, и ночлег людям найти все сложнее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пожарные говорят, что "дубовый пожар" имеет "взрывной" характер и ведет себя крайне нетипично