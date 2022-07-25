Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

Мишель Робертс

Редактор отдела цифрового здравоохранения Би-би-си

32 минуты назад

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Подпись к фото, Ребекка говорит, что инфекция у ее сына развивалась стремительно

Британские эксперты, кажется, обнаружили причину, по которой у многих маленьких детей по всему миру ни с того ни с сего начались необъяснимые проблемы с печенью.

Как показало проведенное ими исследование, два распространенных вируса гепатита, практически не напоминавшие о себе на всем протяжении пандемии Covid-19, "вернулись" после снятия введенных в большинстве стран строжайших ограничительных мер и начали активно распространяться в детских учреждениях, пользуясь ослабленным за время изоляции иммунитетом.

В результате гепатитом заболели уже более 1000 детей из 35 стран, причем многие из маленьких пациентов - в возрасте до пяти лет.

У некоторых из них инфекция протекала настолько тяжело, что единственным способом спасти ребенка была пересадка поврежденного органа. В одной Великобритании подобных случаев трансплантации печени насчитывается уже 12.

Две группы исследователей, из Лондона и Глазго, пришли к выводу, что многие дети, в течение двух лет практически не контактировавшие со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, позже обычного столкнулись с двумя инфекциями, иммунитет к которым обычно развивается еще в младенческом возрасте:

• аденовирус, вызывающий простуду и расстройство желудка;• аденоассоциированный вирус серотипа 2 (AAV2), который обычно не вызывает заболевания сам по себе, поскольку его размножение в клетках происходит только при условии одновременного заражения "вспомогательным" аденовирусом.

По мнению ученых, это может объяснить, почему у некоторых детей начались редкие осложнения со стороны печени.

Подпись к фото, Ноа - один из дюжины британских детей, которым за последние несколько месяцев внезапно потребовалась срочная пересадка печени

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Один из детей, у которых внезапно развившийся гепатит привел к необходимости трансплантации пораженного органа - трехлетний Ноа, семья которого живет в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

По словам его матери, Ребекки Кэмерон-Макинтош, она была совершенно раздавлена болезнью ребенка.

"До того с ним никогда не случалось ничего плохого, - вспоминает она. - Все произошло настолько внезапно, а инфекция развивалась так быстро, что мы просто даже опомниться не успели".

"Поначалу мы думали, что это какая-то небольшая проблема, которую будет легко решить - но проблема становилась все больше и больше, она росла как снежный ком".

Ребекка планировала пожертвовать ребенку часть своей печени, но ее организм так резко отреагировал на препараты, прописанные для подготовки донорского органа к пересадке, что в результате она сама оказалась в реанимации.

Тогда Ноа внесли в список ожидания на трансплантацию. Благо, ждать пришлось недолго: вскоре ребенку пересадили новую печень.

Выздоровление мальчика идет нормально, но из-за перенесенной операции ему придется всю жизнь принимать иммунодепрессанты - иначе есть риск, что организм начнет отторгать чужеродный орган.

Подпись к фото, Ребекка говорит, что её сын теперь обречен всю жизнь сидеть на таблетках

"Есть в этом какая-то душераздирающая ирония, - говорит Ребекка. - Ведь, казалось бы, ты все делаешь правильно: тщательно соблюдаешь необходимые ограничения, чтобы не подвергать риску людей с ослабленным иммунитетом - а в результате каким-то ужасным окольным путем с ослабленным иммунитетом на всю жизнь остается твой собственный ребенок. И единственная причина этого - то, что ты соблюдал предписания властей".

Впрочем, такие случаи довольно редки. Большинство детей, заразившихся этими типами вирусов - даже с вынужденным опозданием - быстро выздоравливают.

Не очень ясно, почему у некоторых заражение аденовирусом провоцирует воспаление печени - по всей видимости, свою роль тут может сыграть генетика.

При этом какую-либо связь развития гепатита с самим коронавирусом или вакцинами против него ученые полностью исключают.

"На всем протяжении карантина, пока дети сидели по домам и общались друг с другом исключительно виртуально, передача вирусов между ними была просто невозможна, - объясняет один из авторов исследования, профессор вирусологии Университетского колледжа Лондона Джудит Брейер. - А значит, у них не мог выработаться и иммунитет ко многим привычным инфекциям, с которыми мы обычно сталкиваемся в раннем детском возрасте".

"Когда ограничения сняли, дети вновь стали много общаться лично, вирусы стали свободно передаваться от одного ребенка к другому - и, наложившись на отсутствие предварительного иммунитета, вызвали в результате целую волну новых инфекций", - заключает эксперт.

Медики рассчитывают, что теперь количество подобных случаев должно пойти на спад, но не исключают варианта, при котором поздно сформировавшийся иммунитет еще проявит себя в будущем.

Многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, говорит профессор Эмма Томсон, руководившая командой исследователей из Университета Глазго: "Необходимо срочно провести более масштабные исследования для изучения роли AAV2 в развитии у детей гепатита".