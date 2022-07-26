ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за "злоупотребление доминирующим положением"

час назад

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Автор фото, ZUMA PRESS WIRE/TASS

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 2 млрд рублей (34,89 млн долларов) за "злоупотребление сервисом YouTube доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга". Это уже третий за последний год оборотный штраф в отношении компании в России.

Google должен выплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступления предписания в силу.

Антимонопольная служба возбудила дело против Google в апреле 2021 года по заявлению Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация указывала, что интернет-компания могла блокировать аккаунты, "не неся при этом ответственности".

Согласно выводам ФАС, действия Google привели к "ущемлению прав пользователей на беспрепятственное получение и распространение информации, ущемлению интересов распространителей контента, а также к ограничению конкуренции".

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что правила, связанные с "формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Российский регулятор утверждает, что "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".

Представители Google неоднократно указывали на необоснованность и недоказанность обвинений в адрес компании. Исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев (внесен минюстом РФ в реестр иноагентов) ранее говорил Би-би-си, что "[российские] власти несколько раз грабили это ООО по неправосудным решениям".

Все апелляции отклонены

18 июля этого года мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в "повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную в России информацию", и оштрафовал международный IT-гигант почти на 22 млрд рублей (около 400 млн долларов).

Тогда причины были иные: YouTube, по данным суда, якобы "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о российском вторжении в Украину.

Но не только это: в вину компании также поставили материалы, "пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций", а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

В суде тогда уточнили, что сумма штрафа - 10% от годовой выручки компании в России.

В мае этого года приставы отчитались о полном взыскании с Google более 7 млрд рублей оборотного штрафа. Компанию оштрафовали еще в декабре прошлого года за неоднократный отказ удалить запрещенный контент. Ее апелляции на это решение были отклонены.

Оборотный штраф и банкротство. Но не блокировка

Российские суды начали штрафовать западные соцсети за неудаление запрещенной в России информации в 2021 году. Административный кодекс был дополнен соответствующей статьей 13.41 в конце 2020 года.

Протоколы в суд направляет Роскомнадзор - в случае, если соцсети игнорируют требования регулятора и не блокируют публикации, на которые указывают власти.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В телеканале "Царьград" Константина Малофеева (на снимке) заявили, что потратят 1 млрд рублей, взысканных с "Гугл", на поддержку "спецоперации" в Украине

Сначала суды штрафуют соцсети на относительно небольшие для них суммы, но если нарушения, по мнению Роскомнадзора и судов, продолжаются, а сети не удаляют "запрещенный контент", то суд назначает уже оборотный штраф - это определенный процент от выручки компаний, и такой штраф в разы выше.

Google - первая в России IT-компания, получившая оборотный штраф.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

16 июня российская дочерняя компания Google ООО "Гугл" подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. В компании тогда отмечали, что работа московского офиса и выполнение финансовых обязательств стали невозможны из-за ареста банковского счета.

Арбитражный суд арестовал активы по искам нескольких телеканалов к ООО "Гугл". Самый крупный штраф в 1 млрд рублей был выписан в апреле в пользу телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Суд с компанией шел из-за блокировки YouTube-канала этого СМИ. Российский суд посчитал блокировку незаконной. В "Царьграде" заявили, что потратят полученные деньги на поддержку "спецоперации" в Украине.

В отличие от "Фейсбука", "Инстаграма" и "Твиттера", российские власти не блокируют Google, - по мнению экспертов, это связано с экономическими и техническими причинами: из-за блокировки могут пострадать россияне и российские компании, работа которых завязана на инфраструктуре Google, найти альтернативу которой быстро не получится.

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