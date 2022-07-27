Минобороны Британии предлагает проверить, как оно расследовало убийства афганцев спецназом

час назад

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Подпись к фото, Британских спецназовцев подозревают в убийствах безоружных афганцев в ночных рейдах

Министерство обороны Великобритании предложило провести независимую проверку качества внутреннего расследования, проведенного несколько лет назад в отношении британских спецназовцев, которые, как предполагается, в ходе рейдов без суда и следствия убивали задержанных афганцев.

12 июля программа Би-би-си "Панорама" выпустила фильм-расследование, авторы которого пришли к выводу, что одно подразделение британского спецназа SAS в ходе полугодовой командировки в Афганистан в 2010-2011 гг., возможно, совершила 54 бессудных казни безоружных задержанных, а командование помогло покрыть причастных.

Министерство обороны утверждает, что обнародованное во вторник предложение о новом расследовании не связано с фильмом Би-би-си, а обдумывалось уже давно.

Пресс-секретарь минобороны сказал во вторник, что новое расследование мог бы возглавить судья. При этом предметом расследования, по мысли министерства, должны стать не сами предполагаемые убийства, а то, насколько соответствовала процедурам реакция офицеров и военных чиновников на обвинения.

Что касается самих убийств, то минобороны после выхода фильма "Панорамы" заявило, что военная полиция все тщательно расследовала и не нашла оснований для уголовного преследования обвиняемых.

Родственников афганцев, убитых в одном из рейдов того подразделения спецназа, такой подход не устраивает - они хотели бы нового расследования самих убийств.

Адвокат родственников убитых Тесса Грегори сказала, что предмет такого расследования - действия самих следователей - слишком узок, чтобы докопаться до правды.

"Наши клиенты требуют ответа на вопрос, почему погибли их родные, и поэтому необходимо без страха расследовать лежащие в основе дела обвинения во внесудебных казнях", - сказала Грегори.

Подпись к фото, По имеющимся у Би-би-си сведениям, качество предварительной разведки перед ночными рейдами в Афганистане часто оставляло желать лучшего

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Во вторник в лондонском Высоком суде прошли слушания по иску этих родственников к министру обороны Бену Уоллесу по поводу того рейда.

Из документов, процитированных в ходе слушаний, следует, что у некоторых сотрудников минобороны были серьезнейшие сомнения относительно качества и непредвзятости расследования (его назвали "Операция Нортмур"), проведенного Королевской военной полицией.

Согласно этим документам, один офицер военной полиции обвинил возглавлявшего расследование коллегу, бригадира Дэвида Нила в том, что он пытался незаконно закрыть дело. В документах минобороны также говорится, что бригадир Нил был другом командира того самого подразделения спецназа, бойцы которого подозревались в 54 бессудных казнях.

В итоге бригадир Нил лично закрыл дела по восьми эпизодам, а его друг составил доклад по внутреннему расследованию в собственной части, на основании которого его бойцы были освобождены от ответственности, а больше этого командира спецназа никто не допрашивал.

"Операция Нортмур" была свернута в 2019 году, никого к ответственности не привлекли.

Подпись к фото, Отряды SAS действовали в самых опасных местах на юге Афганистана

Заместитель Дэвида Нила по "Операции Нортмур", согласно прозвучавшим в суде показаниям, позже жаловался, что оказался под "политическим давлением": его заставляли сосредоточить внимание на действиях низшего офицерского звена, тогда как следователи военной полиции хотели бы допросить старших офицеров спецназа.

На слушаниях в Высоком суде также выяснилось, что главный юрист минобороны Питер Райан в электронном письме руководству министерства предупреждал, что офицер военной полиции, который обвинил бригадира Нила, собирается скоро уйти в отставку и может выступить с этими обвинениями на публике.

Кроме того, из электронных писем 2011 года следует, что старшие офицеры спецназа понимали, что рапорты того подразделения о ночных рейдах явно сфальсифицированы: из рапорта в рапорт повторялась одна и та же картина - задержанный будто бы неожидано выхватил спрятанное оружие и потому был убит.

Главный юрист министерства обороны писал руководству и о том, что в ходе "Операции Нортмур" расследовалась лишь небольшая часть из многих случаев, когда спецназовцы того подразделения применяли оружие и убивали людей, и это, по мнению юриста, было неправильно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В годы, когда шло расследований предполагаемых бессудных казней в Афганистане, британским спецназом командовал генерал Марк Карлтон-Смит

Согласно еще одному документу, процитированному в суде, офицер, отвечавший за рассмотрение жалоб, пытался намеренно замять расследование именно того рейда, о котором сейчас идут слушания.

"Я думаю, у нас есть возможность, - писал этот офицер, - задушить это обвинение в зародыше, пока оно не стало официальным обвинением, не дошло до нашего командования или командования ISAF [международный контингент в Афганистане - Би-би-си] и не привлекло очень много внимания".