Минобороны Британии предлагает проверить, как оно расследовало убийства афганцев спецназом
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Министерство обороны Великобритании предложило провести независимую проверку качества внутреннего расследования, проведенного несколько лет назад в отношении британских спецназовцев, которые, как предполагается, в ходе рейдов без суда и следствия убивали задержанных афганцев.
12 июля программа Би-би-си "Панорама" выпустила фильм-расследование, авторы которого пришли к выводу, что одно подразделение британского спецназа SAS в ходе полугодовой командировки в Афганистан в 2010-2011 гг., возможно, совершила 54 бессудных казни безоружных задержанных, а командование помогло покрыть причастных.
Министерство обороны утверждает, что обнародованное во вторник предложение о новом расследовании не связано с фильмом Би-би-си, а обдумывалось уже давно.
Пресс-секретарь минобороны сказал во вторник, что новое расследование мог бы возглавить судья. При этом предметом расследования, по мысли министерства, должны стать не сами предполагаемые убийства, а то, насколько соответствовала процедурам реакция офицеров и военных чиновников на обвинения.
Что касается самих убийств, то минобороны после выхода фильма "Панорамы" заявило, что военная полиция все тщательно расследовала и не нашла оснований для уголовного преследования обвиняемых.
Родственников афганцев, убитых в одном из рейдов того подразделения спецназа, такой подход не устраивает - они хотели бы нового расследования самих убийств.
Адвокат родственников убитых Тесса Грегори сказала, что предмет такого расследования - действия самих следователей - слишком узок, чтобы докопаться до правды.
"Наши клиенты требуют ответа на вопрос, почему погибли их родные, и поэтому необходимо без страха расследовать лежащие в основе дела обвинения во внесудебных казнях", - сказала Грегори.
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Конец истории Подкаст
Во вторник в лондонском Высоком суде прошли слушания по иску этих родственников к министру обороны Бену Уоллесу по поводу того рейда.
Из документов, процитированных в ходе слушаний, следует, что у некоторых сотрудников минобороны были серьезнейшие сомнения относительно качества и непредвзятости расследования (его назвали "Операция Нортмур"), проведенного Королевской военной полицией.
Согласно этим документам, один офицер военной полиции обвинил возглавлявшего расследование коллегу, бригадира Дэвида Нила в том, что он пытался незаконно закрыть дело. В документах минобороны также говорится, что бригадир Нил был другом командира того самого подразделения спецназа, бойцы которого подозревались в 54 бессудных казнях.
В итоге бригадир Нил лично закрыл дела по восьми эпизодам, а его друг составил доклад по внутреннему расследованию в собственной части, на основании которого его бойцы были освобождены от ответственности, а больше этого командира спецназа никто не допрашивал.
"Операция Нортмур" была свернута в 2019 году, никого к ответственности не привлекли.
Заместитель Дэвида Нила по "Операции Нортмур", согласно прозвучавшим в суде показаниям, позже жаловался, что оказался под "политическим давлением": его заставляли сосредоточить внимание на действиях низшего офицерского звена, тогда как следователи военной полиции хотели бы допросить старших офицеров спецназа.
На слушаниях в Высоком суде также выяснилось, что главный юрист минобороны Питер Райан в электронном письме руководству министерства предупреждал, что офицер военной полиции, который обвинил бригадира Нила, собирается скоро уйти в отставку и может выступить с этими обвинениями на публике.
Кроме того, из электронных писем 2011 года следует, что старшие офицеры спецназа понимали, что рапорты того подразделения о ночных рейдах явно сфальсифицированы: из рапорта в рапорт повторялась одна и та же картина - задержанный будто бы неожидано выхватил спрятанное оружие и потому был убит.
Главный юрист министерства обороны писал руководству и о том, что в ходе "Операции Нортмур" расследовалась лишь небольшая часть из многих случаев, когда спецназовцы того подразделения применяли оружие и убивали людей, и это, по мнению юриста, было неправильно.
Согласно еще одному документу, процитированному в суде, офицер, отвечавший за рассмотрение жалоб, пытался намеренно замять расследование именно того рейда, о котором сейчас идут слушания.
"Я думаю, у нас есть возможность, - писал этот офицер, - задушить это обвинение в зародыше, пока оно не стало официальным обвинением, не дошло до нашего командования или командования ISAF [международный контингент в Афганистане - Би-би-си] и не привлекло очень много внимания".
Это электронное письмо было написано после того, как одна из работавших в Афганистане международных организаций предположила, что спецназовцы специально заводили задержанных в помещение и приказывали им взять в руки оружие, чтобы застрелить их под предлогом "самозащиты".