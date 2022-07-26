Москва допустила отказ Европы от выдачи шенгенов россиянам. А что сейчас с визами?

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

МИД России не исключает, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы. Сейчас, несмотря на меры, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, многие европейские страны шенгены выдают - но из-за ажиотажного спроса и взаимной высылки дипломатов получить их в визовых центрах в России очень непросто.

"Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам", - заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. По его выражению, большая часть таких заявлений делаются "одиозными политиками" или "русофобами", однако Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония уже пошли на "фактически полную приостановку" оформления виз российским гражданам.

По версии Ассоциации туроператоров России (АТОР), краткосрочные визы российским туристам с весны не оформляют страны Прибалтики и Чехия. Польши в этом списке нет.

Кто дает шенген

АТОР советовал россиянам, планирующим поездки в Европу, не паниковать. Большинство стран ЕС и шенгенской зоны пока принимают документы на туристические визы. По информации туроператоров, в этом списке Греция, Испания, Италия, Франция, Финляндия, Хорватия, Болгария, Кипр, Швейцария, Германия, Венгрия, Словения, Австрия и Швеция.

Помимо Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии, на данный момент на территории России нельзя получить визы в Данию. Датское посольство не запрещало выдачу виз гражданам России, однако предложило обращаться в визовые центры других стран. Приостанавливали прием заявлений также Швеция и Норвегия, но он был возобновлен в апреле.

Накануне, 25 июля, Финляндия заявила, что не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам России из-за вторжения в Украину. Однако депутаты парламента Финляндии настойчиво требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы, как это сделали соседние страны Балтики, со ссылкой на издание Ilta-Sanomat писал Интерфакс.

Комментируя предложение финских политиков перестать выдавать туристические визы россиянам, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение еще не принято, а если будет принято - то будут "контрмеры".

На вопрос журналистов о возможном лишении доступа к шенгенской визе Песков ответил, что "исключать такой опасности нельзя".

Нет свободных мест

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По информации туроператора "Русский экспресс", хотя некоторые европейские страны продолжают ставить визы в России, свободных слотов в визовые центры в Москве практически нет.

В визовых центрах Финляндии и в Москве, и в Санкт-Петербурге все свободные слоты на лето уже закончились, а запись на сентябрь еще не открылась.

В визовых центрах Германии, Австрии и Франции в настоящее время также приостановлена запись.

Запись в визовый центр Италии доступна на конец сентября, в визовый центр Швеции - на конец августа. В визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. АТОР объясняет это тем, что венгры ставят визы строго на срок поездки (однократные визы), а для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты.

Консульство Греции в Москве ограничило подачу документов - заявления принимаются только на ближайшие вылеты в период до 31 июля. Визовый отдел генконсульства Греции в Москве приостанавливал работу в начале июля из-за депортации сотрудников - МИД России в конце июня объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата.

Ажиотаж и рост числа отказов

"Сейчас получить шенгенскую визу действительно непросто: много отказов, а сроки ожидания выросли в несколько раз", - говорила Аида Эйралиева из турагентства "Места Мира" Интерфаксу.

Например, около половины заявлений на получение финских виз, подаваемых в посольство республики в Москве, отклоняются, рассказал накануне глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер.

Он связывает отказы по заявлениям с трудностями при обработке обращений из-за роста их количества. Обсуждается вопрос об установке лимита на выдачу виз россиянам.

АТОР также указывал, что проблемы с получением шенгенских виз на территории России связаны среди прочего с ажиотажным спросом.

"Люди начинают опасаться, что, как и в случае с визами в США, шенген в России станет недоступен, и за визой придется ехать в другие страны. Поэтому многие сейчас стремятся запастись шенгеном. Даже не для конкретной поездки - ее могут вообще не планировать. А просто, чтобы шенгенская виза была", - цитировала ассоциация одного из своих экспертов.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян считает, что задержки с оформлением шенгенских виз связаны, прежде всего, с сокращением штата иностранных дипломатов.

В ответ на российское вторжение западные страны высылали российских дипломатов, ответные меры России привели к нехватке сотрудников посольств, рассматривающих заявления на визы.

Что, если не шенген?

Директор консульского департамента МИД России напомнил, что ездить в Европу можно и по национальным визам, если решение о прекращении выдачи шенгенов все-таки будет принято.

"Если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", - сказал Волынкин в интервью ТАСС.

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