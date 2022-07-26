Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

час назад

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Автор фото, Reuters

Сменивший Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса" Юрий Борисов анонсировал выход России из проекта Международной космической станции (МКС). Это должно произойти после 2024 года.

Глава "Роскосмоса" сказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Из его слов следует, что решение о выходе из МКС принято.

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по МКС], но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", - заявил Борисов.

Основным приоритетом деятельности "Роскосмоса" в пилотируемой космонавтике он назвал создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Автор фото, t.me/roscosmos_gk/ Подпись к фото, В официальном телеграм-канале Роскосмоса показали примерный облик будущей станции

Сроки эксплуатации

Борисов не в первый раз говорит об этом, но об окончательном решении по МКС до этого не объявлялось. Еще на посту вице-премьера в апреле этого года, Борисов заявлял, что Россия намерена отказаться от участия в проекте МКС к 2025 году. В "Роскосмосе" тогда отвечали, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет не сейчас, а после 2024 года.

15 июля Борисов сменил Рогозина на посту руководителя космической корпорации.

В ноябре 2020 года о необходимости выхода из МКС говорили в ракетно-космической корпорации "Энергия". Первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Соловьев тогда заявлял, что после 2025 года начнется стремительный выход из строя многих элементов на борту станции.

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"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - говорил Соловьев.

По его оценке, дальнейшие траты России на эксплуатацию МКС слишком велики, поэтому необходимо пересмотреть сроки участия российской стороны в этой программе.

Пресс-служба "Роскосмоса" отвечала, что цитата Соловьева "носила информационный характер" и "не содержала предложений по прекращению участия в работе МКС". "Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов", - говорили в организации.

Зимой НАСА сообщало, что планирует продлить срок эксплуатации станции до 2030 года, чтобы обеспечить переход с использования МКС к работе своих астронавтов на созданных коммерческих станциях.

Инспекторы американской организации также отмечали, что для продолжения эксплуатации потребуется выделять большие средства на поддержание работы компонентов станции.

Сотрудничество на фоне войны

Из-за обострения политической ситуации в связи с российским вторжением в Украине, сотрудничество по МКС сократилось - однако не прекращалось полностью.

15 июля, когда президент Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина и назначении Борисова, "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.

Впрочем, за несколько дней до этого Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по совместной миссии ExoMars.

Восстановление сотрудничества по МКС возможно только после того, как с "Роскосмоса" и России снимут санкции, говорил в апреле Рогозин. В июне он вернулся к этой теме и сказал, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

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