Истребитель нового поколения Tempest будет читать мысли пилота

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрационная модель Tempest должна подняться в воздух в 2027 году

Во время Второй мировой войны пилоты истребителя Spitfire ("Спитфайр") говорили, что самолет настолько отзывчив, что при управлении ощущался как продолжение тела летчика. В 2030 году пилот будет иметь еще более тесные отношения со своим истребителем. Самолет Tempest, разрабатываемый британскими BAE Systems, Rolls-Royce, европейской European missiles group MDBA и итальянской Leonardo, оснастят искусственным интеллектом, который в экстренных ситуациях сможет подстраховать и даже заменить пилота, взяв на себя его функции.

Демонстрационный экземпляр реактивного самолета Tempest разработчки обещают выпустить к 2027 году. Его будут собирать в Великобритании, на заводе в ланкаширском Уортоне, там же пройдут и испытания.

Одной из особенностей Tempest станет искусственный интеллект (ИИ), который поможет пилоту в ситуациях, когда тот - на пределе сил и возможностей или в состоянии сильного стресса.

Датчики в шлеме пилота будут считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию. Таким образом, во время испытательных полетов "умный шлем" соберет базу уникальных биометрических и психометрических данных конкретного пилота, которая позволит бортовому ИИ вмешаться и взять на себя управление, если датчики укажут, что летчику нужна помощь - например, если тот потеряет сознание.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Беременный пеликан"? Так в 2018 году выглядел первый вариант дизайна Tempest

Когда изображения Tempest были впервые обнародованы в 2018 году, его окрестили "беременным пеликаном". С тех пор самолет похорошел: его очертания стали изящнее, а вес - меньше.

Предполагается, что во время полетов Tempest будет постоянно окружен боевыми дронами, которые разработчики истребителя называют "дополнительными средствами".

"В прошлом расходы на оборону часто прокладывали дорогу прогрессу, а коммерческие технологии потом пользовались этими разработками, - рассказывает Джон Стокер, директор по развитию бизнеса Tempest. - Теперь коммерческие технологии часто более продвинуты, и нам приходится разрабатывать новые системы мониторинга и контроля, чтобы не отставать".

Идея Стокера - построить новый истребитель с системами, которые можно будет модернизировать, делать им апгрейд так же просто, как загружать приложение на смартфон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предшественник Tempest - сверхзвуковой истребитель Typhoon

Большая часть производства истребителя Tempest будет автоматизирована, причем всё будет устроено так, что роботы на производственной линии смогут обмениваться данными с поставщиками, чтобы быстрее получать необходимые детали.

В рамках производства BAE Systems и Leonardo также будут сотрудничать с японской Mitsubishi - проект будущего истребителя Mitsubishi F-X имеет много общего с Tempest.

Это новый опыт для европейского аэрокосмического бизнеса: более тесное сотрудничество с Японией стало возможным, так как проекты теперь "живут" в цифровой среде.

"Сейчас все можно делать намного быстрее, совместная работа - намного проще. Мы не возим портфели с чертежами между Токио и Уортоном", - шутит Стокер.

Подразделение, которые занимается радиолокацией, тоже сотрудничает с Mitsubishi. И их методы работы меняют популярное представление о радаре как о вращающейся тарелке, сканирующей пространство и отражающей сигналы от приближающихся объектов. Тарелка уступила место цифровому анализу данных, полученных датчиками.

Однако человеческий мозг не способен обработать столько информации, сколько улавливают датчики. Поэтому наличие ИИ критически важно в анализе и обработке потока данных.

Ожидается, что в Tempest искусственный интеллект будет действовать как своего рода привратник, избавляющий пилота от излишней перегрузки поступающей информацией.

Весь проект разрабатывается параллельно с производителем оружия MBDA. Предполагается, что ракеты будут запускаться с Tempest, но также могут быть переданы одному из сопровождающих дронов - в том случае, если появится более важная или срочная цель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Двигатели для Tempest спроектирует и изготовит Rolls-Royce

Новой сложной системе потребуются новые двигатели, которые проектирует Rolls-Royce, причем двигатели будут отвечать не только за полет самолета, но и за работу всей его цифровой начинки.

Главная инженерная сложность состоит в том, что от постоянного сбора и обработки данных сенсорами, установлеными на самом самолете и внутри, истребитель может перегреться, как ноутбук, в котором одновременно открыты несколько "тяжелых" программ.

Инженеры Rolls-Royce сейчас решают, как избавиться от лишнего тепла, сохранив при этом достаточно энергии, чтобы поддерживать работу всех цифровых устройств Tempest.

Правительство Великобритании уже выделило 2 млрд фунтов стерлингов на проект Tempest, и эта сумма наверняка в несколько раз увеличится, прежде чем самолет будет введен в эксплуатацию.

Критики задают вопрос: если Tempest такой дорогой, то почему бы на эти деньги просто не построить больше существующих истребителей Typhoon?

Автор фото, BAE SYSTEMS Подпись к фото, Британское правительство и разработчики надеются хорошо заработать на истребителе Tempest

В BAE Systems в ответ на это заявляют, что к 2040 году Великобритания и ее союзники столкнутся с новыми угрозами и более совершенным оружием противника, что потребует адекватного ответа - например, в виде истребителя нового поколения.

Кроме того, правительство Великобритании надеется окупить затраты на разработку Tempest так же, как это произошло с истребителем Typhoon, который пользовался большим экспортным успехом.

Разработчики Typhoon утверждают, что его продажи принесли в бюджет Великобритании 21 млрд фунтов стерлингов и создали более 20 тыс. рабочих мест.

И британское правительство, и консорциум производителей Tempest рассчитывают, что "умный самолет" повторит успешный опыт своего предшественника.

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