ЕС обвиняет Москву в шантаже и ищет пути снижения зависимости от российского газа

26 июля 2022, 10:09 GMT Обновлено 9 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Газохранилище в немецкой Баварии

Во вторник министры энергетики Евросоюза проводят экстренное совещание в попытке договориться о мерах по снижению зависимости от российского газа.

Недавнее сокращение потоков, вероятно, затруднит пополнение запасов газа станами ЕС в преддверии зимы, и это лишь подталкивает руководство ЕС к поиску альтернативных поставщиков и экономии потребления газа.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%, начиная с августа и по март следующего года. Как ожидается, на сегодняшней встрече министры одобрят этот план.

Сокращение потребления газа

Власти Чехии, председательствующие в Совете ЕС, сообщили, что министры стран Евросоюза смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа.

Соглашение предусматривает добровольные шаги стран-участниц блока по сокращению потребления газа.

Как ранее сообщалось, договор был близок к подписанию, хотя переговорщики из некоторых стран пытались продавить исключения или создать лазейки в соглашении, чтобы избежать оговоренного сокращения в 15%.

Как сообщает Sky News, это вызывает опасения, что итоговое соглашение может оказаться не столь амбициозным для того, чтобы обеспечить заявленную цель по сбережению 45 млрд кубометров газа.

По расчетам, этот объем необходим, чтобы Европа смогла спокойно пережить прогнозируемую синоптиками более холодную чем обычно зиму, в случае если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Опять ремонт

25 июля российские СМИ сообщили, что "Газпром" намерен оставить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" (это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу). В компании объяснили это необходимостью отремонтировать турбину.

В результате суточная производительность "Портовой", как сообщает Интерфакс, сократится практически вдвое по сравнению с нынешней (с 67 до 33 млн. куб. м).

В результате прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до одной пятой от его мощности, сообщил "Газпром"

На этих новостях спотовая цена газа в Европе превысила $2000/тыс. куб. м.

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Правительство Германии, тем временем, считает, что никакой технической необходимости снижения объемов поставки газа сейчас нет.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что за планами "Газпрома" сократить поставки газа в Европу стоит лично Владимир Путин.

"Мы не знаем, насколько холодно будет зимой, но мы точно знаем, что Путин продолжит играть в свои грязные игры, обманывая и шантажируя поставками газа. Это то, к чему мы должны подготовить наши домохозяйства и экономику", - сказал он.

Евросоюз, который в прошлом году получил 40% своего газа из России, обвиняет Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия. Власти Германии уже заявили, что более не рассматривают Россию как надежного поставщика газа.

Тем временем российские власти объясняют проблемы с поставками наложенными на Россию санкциями.

Именно этим объяснил во вторник ситуацию с обслуживанием турбин для "Северного потока" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.