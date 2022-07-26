Меньше газа для Европы, "Мир" на Кубе и убытки McDonalds. Главные экономические новости дня

час назад

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Автор фото, dpa/picture-alliance

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Европейские страны договорились использовать меньше российского газа

Министры энергетики одобрили компромиссный вариант соглашения о добровольном сокращении использования газа. Речь идет о снижении зависимости от газа с августа по март на 15%, хотя для некоторых стран соглашение в итоге предусматривает менее резкое сокращение.

Снизить спрос на газ нужно, чтобы сэкономить его в преддверии зимы и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России. Такие перебои уже и так регулярно возникают с начала июня.

Накануне стало известно, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" (это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу). В компании объяснили это необходимостью отремонтировать агрегат.

В результате суточная производительность "Портовой", как сообщает Интерфакс, сократится практически вдвое по сравнению с нынешней (с 67 до 33 млн. куб. м).

На этих новостях спотовая цена газа в Европе превысила $2000/тыс. куб. м.

На фоне этих сообщений в Москву прибыл бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Bild сообщил со ссылкой на супругу экс-канцлера Со-Ён Шрёдер-Ким, что Шредер в Москве "ведет переговоры об энергетической политике".

Герхард Шредер не первый год связан с российским энергетическим сектором. До ноября 2005 года он был федеральным канцлером ФРГ, а уже в следующем году - в марте 2006-го - он стал председателем совета акционеров Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2"). С сентября 2017 года бывший федеральный канцлер возглавлял совет директоров "Роснефти".

20 мая этого года Шредер и другой немец - исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") Маттиас Варниг - сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти".

Власти Германии еще 22 февраля - за два дня до российского вторжения в Украину - приостановили процесс сертификации "Северного потока-2", а президент США Джо Байден решил ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей.

Налоги с "удаленщиков" могут пойти в Россию

Министерство финансов России подготовило проект закона, по которому, в частности, вознаграждение, которое выплачивают отечественные фирмы дистанционным работникам, живущим за границей, будет считаться доходом из российских источников.

По данным The Bell, если предложение минфина будет принято, даже после того, как эмигрант становится налоговым нерезидентом (для этого надо провести вне России в сумме больше 183 дней в году) с его российской зарплаты будут удерживать 30% НДФЛ вместо 0%.

Эта норма может стать актуальной, например, для нескольких десятков тысяч (по самым скромным оценкам) IT-специалистов, которые уехали из России с начала войны. О том, как и по каким причинам они покидали страну, Русская служба Би-би-си писала в апреле.

"Мир" пришел на Кубу

На Кубе теперь можно будет снимать в банкоматах наличные деньги (местные песо) с карт российской системы "Мир". Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на советника посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалону. По его словам, туристы могут найти банкоматы в Гаване и крупных туристических центрах, включая Варадеро.

По планам, до конца года карты "Мир" должны начать принимать и в магазинах на Кубе. По идее чиновников, эта мера призвана помочь восстановить поток российских туристов (правда, сейчас между Россией и Кубой нет даже прямых перелетов из-за санкций ЕС и США для российской авиации).

С начала марта международные платежные системы Visa и Master Card прекратили работу с российскими банками. Карты российской системы "Мир", по данным с ее сайта, работают в 11 странах (включая непризнанные Абхазию и Южную Осетию). Кубы в этом списке пока нет.

Третий штраф Google

ФАС России оштрафовала Google на 2 млрд рублей (34,89 млн долларов) за "злоупотребление сервисом YouTube доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга". Это уже третий за последний год оборотный штраф в отношении этой компании в России.

Антимонопольная служба возбудила дело против Google в апреле 2021 года по заявлению Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Организация указывала, что интернет-компания могла блокировать аккаунты, "не неся при этом ответственности". В Федеральной антимонопольной службе заявили, что правила, связанные с приостановлением аккаунтов на YouTube "являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

18 июля этого года мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в "повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную в России информацию", и оштрафовал международный IT-гигант почти на 22 млрд рублей (около 400 млн долларов).

В мае этого года приставы отчитались о полном взыскании с Google более 7 млрд рублей оборотного штрафа. Компанию оштрафовали еще в декабре прошлого года за неоднократный отказ удалить запрещенный контент. Ее апелляции на это решение были отклонены.

Представители Google неоднократно указывали на необоснованность и недоказанность обвинений в адрес компании, но все ее апелляции отклоняются.

McDonald's подсчитал убытки

Корпорация McDonald's опубликовала расходы, связанные с продажей бизнеса в России. Согласно отчетности компании, они составили $1,2 млрд за второй квартал (с апреля по июнь) и $1,3 млрд за первое полугодие 2022 года (до налогообложения).

В отчетности компания упоминает 802 ресторана в России. Она считает свои точки в России закрытыми с 1 апреля.

В начале марта компания заявила, что осуждает российскую агрессию в Украине, временно закрывает свои рестораны и приостанавливает свою деятельность на российском рынке. При этом некоторые точки, работающие по франшизе, были открыты.

В середине мая корпорация объявила, что окончательно уходит из страны и продает российскую часть бизнеса.

2 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании бизнесмена Александра Говора, который управлял частью сибирских ресторанов McDonald's по франшизе, купить весь бизнес компании в России.

Русская служба Би-би-си писала, что в сделке, вероятно, был еще один участник. Это Совкомбанк, попавший под блокирующие санкции США. Не исключено, что банк мог структурировать сделку по покупке американского McDonald's или мог быть причастен к ее финансированию. Представители банка и корпорации не подтверждали это.

На месте части ресторанов McDonald's в России открылись заведения с похожим меню и новым названием "Вкусно - и точка".

Сумма сделки по продаже McDonald's не раскрывалась - нет ее и в нынешней отчетности корпорации.

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