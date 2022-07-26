Футболки с элементами ЛГБТ-радуги спровоцировали скандал в австралийском регби

час назад

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Автор фото, Manly Warringah Sea Eagles Подпись к фото, Регбисты клуба "Мэнли Уорринга Си Иглз" решили выйти на поле вот в таких футболках. Их товарищам не понравилось

Семь игроков австралийской Национальной регбийной лиги (НРЛ) намерены бойкотировать матч своего клуба из-за того, что их товарищи по команде "Мэнли Уорринга Си Иглз" решили надеть майки в поддержку ЛГБТ, не посоветовавшись с остальными.

Семеро регбистов говорят, что поддержка гей-сообщества противоречит их религиозным и культурным убеждениям, и отказываюся надевать футболки с элементами ЛГБТ-символики.

По правилам НРЛ (крупнейшего клубного чемпионата Австралии по регби-13), игроки одной команды не могут выйти на поле в разных майках, а значит, игра, которая должна пройти в четверг, может не состояться, если конфликт не будет урегулирован.

До сих пор в истории Национальной регбийной лиги не было случаев, когда команда надевала форму с ЛГБТ-символикой.

Тренер "Си Иглз" Дез Хаслер признал, что клуб совершил серьезную ошибку, которая вызвала "замешательство, неловкость и причинила боль многим людям - в частности, из тех групп, права которых мы на самом деле пытались защитить".

"Не все игроки участвовали в обсуждении этой идеи, и, как минимум, с ними должны были посоветоваться", - признал Хаслер.

Он принес извинения от лица клуба и ЛГБТ-сообществу, и несогласным игрокам .

Автор фото, Instagram Подпись к фото, Дизайн формы в поддержку ЛГБТ-сообщества: радуга заменила традиционные для клуба черно-белые полоски

Сложившаяся ситуация вызвала бурную реакцию спортивного сообщества Австралии.

"Что меня бесит (и всегда бесило), так это то, что игроки готовы бойкотировать игру и товарищей из-за радуги, но никогда не сделают то же самое в отношении партнера по команде, если того обвиняют в насилии в отношении женщин или любом другом морально предосудительном поведении, которое они вроде бы не оправдывают", - написала в "Твиттере" известная спортивная журналиста Пэм Уэйли.

Другие коллеги по спортивному цеху обвинили семерых игроков, объявивших бойкот, в лицемерии: по словам критиков, то, что команду спонсируют производитель пива и букмекерская контора, никого не смущает, хотя религии уж точно не одобряют алкоголь и азартные игры.

Бывшая звезда клуба "Мэнли Уорринга Си Иглз" Ян Робертс - первый в истории игрок НРЛ, совершивший каминг-аут - заявил, что бойкот разбивает ему сердце. В колонке для газеты Sydney Morning Herald он умолял семерых игроков пересмотреть свою позицию.

"Разве вы не понимаете, какую боль вы причиняете геям, которых, что бы они ни делали, притесняют просто за то, что они геи?", - обратился он к спортсменам.

Автор фото, Manly Warringah Sea Eagles Подпись к фото, Выход на поле в футболках с символикой ЛГБТ должен был стать первой такой акцией в истории австралийской НРЛ

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе при этом похвалил тех регбистов "Мэнли Уорринга Си Иглз", которые хотели выйти на поле в майках с символикой ЛГБТ, за их позицию, сказав, что "в австралийском обществе важно, чтобы мы уважали каждого за то, каков он есть".

По-прежнему проблема

При этом спортсмены говорят, что гомофобия остается серьезной проблемой среди болельщиков и игроков ведущих клубов страны.

Футболист "Аделаиды Юнайтед" Джош Кавалло, который признался, что он гей, в октябре прошлого года, заявил, что по-прежнему слышит оскорбления в свой адрес.

В 2015 году Исраэль Фолау, известный регбист, член сборной Австралии, лишился своего контракта за то, что публиковал гомофобные посты в социальных сетях.