Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ. Это всего четвертый подобный случай

Джеймс Галлахер

корреспондент Би-би-си по вопросам науки

42 минуты назад

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Мужчина, у которого еще в 1980-е годы был диагностирован ВИЧ, по всей видимости, полностью излечился от этого вируса. В истории медицины это лишь четвертый подобный случай.

В ходе курса лечения от лейкемии больной получил костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая людей невосприимчивыми к вирусу.

Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме.

По его словам, узнав, что вируса у него больше нет, он испытал огромную благодарность.

Медики прозвали его "пациентом из города надежды" - так иногда метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где мужчина проходил курс лечения.

Многие из друзей исцелившегося мужчины не дожили до времен, когда изобретение антиретровирусной терапии принципиально изменило продолжительность и уровень жизни зараженных ВИЧ.

"Никогда не думал, что доживу до этого дня"

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) повреждает иммунную систему. Это может привести к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита), из-за которого организм в какой-то момент перестает справляться с инфекциями.

"Когда в 1988 году у меня обнаружили ВИЧ, как и многие другие тогда, я счел это смертным приговором", - говорится в сделанном излечившимся мужчиной заявлении.

"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда у меня больше не будет ВИЧ".

Однако лечился пациент не от ВИЧ, а от лейкемии - одного из наиболее распространенных видов рака крови.

Команда медиков решила, что 63-летнему (на тот момент) мужчине необходима пересадка костного мозга, чтобы заменить клетки крови, пораженные раком, на новые. По счастливому совпадению подходящий ему донор обладал редкой естественной мутацией, дающей клеткам устойчивость к ВИЧ.

Автор фото, Getty Images

Вирус проникает в наши белые кровяные клетки с помощью микроскопический "дверцы" - белка, который называют CCR5.

Однако у некоторых людей - в том числе, как выяснилось, и у того самого донора - фрагмент ДНК, позволяющий вирусу это делать, был утерян в процессе эволюции. А следовательно, ВИЧ физически не может проникнуть в их клетки.

Лекарство остается "Священным Граалем"

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За "пациентом из города надежды" после пересадки тщательно наблюдали. Вирус исчезал из его тела постепенно.

На сегодняшний день мужчина находится в ремиссии уже на протяжении 17 месяцев.

"Мы были очень рады ему сообщить, что ВИЧ ушел в ремиссию и что ему больше не нужна антиретровирусная терапия, которую он принимал в течение 30 лет", - говорит Джейна Диктер, доктор-инфекционист из Дуарте - "города надежды".

Первым в истории мужчиной, исцелившимся от ВИЧ, стал в 2011 году Тимоти Рэй Браун, вошедший в историю как "берлинский пациент".

За последние три года произошло еще три аналогичных случая.

"Пациент из города надежды" - и наиболее возрастной из всех четырех, и наиболее долго проживший со своим диагнозом.

Однако пересадка костного мозга не произведет революции в лечении ВИЧ, которым на сегодняшний день в мире заражены около 38 млн человек.

"Это сложная процедура с серьезным риском побочных эффектов, так что большинству живущих с ВИЧ людей проводить ее нельзя", - говорит доктор Диктер.

Впрочем, ученые изучают возможность оказывать влияние на белок CCR5 при помощи генной терапии. Результаты исследований на эту тему обсуждались на последней конференции по лечению ВИЧ, прошедшей в Канаде.

Комментируя излечение "пациента из города надежды", президент Международного общества борьбы со СПИДом профессор Шэрон Льюин отметила, что лекарство от ВИЧ "по сей день остается для ученых ненайденным "Священным Граалем".