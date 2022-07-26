Два племянника Усманова, 29 губернаторов и министр. Кто пополнил британский санкционный список

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В санкционный список попал министр юстиции РФ Константин Чуйченко

Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на российское вторжение в Украину.

В этот раз перечень пополнили 29 губернаторов и министр юстиции России Константин Чуйченко, а также его заместитель Олег Свириденко, который, в числе прочего, отвечает в министерстве за реестр "иностранных агентов". Всего в новом списке оказались 42 человека.

В санкционный список, в частности, попали руководители трех приграничных с Украиной регионов - Курской, Брянской и Воронежской области. Курский губернатор Роман Старовойт и брянский губернатор Александр Богомаз регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны.

Есть теперь в списке и сибирские губернаторы, и даже с Дальнего Востока, а также Урала и Якутии (Бурятии - нет).

Подпавший под санкции Виталий Хоценко - это новый глава так называемого "правительства ДНР", который ранее занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России. Есть в списке и Владислав Кузнецов - "зампред правительства ЛНР", бывший вице-губернатор Курганской области.

Кроме них в санкционный список попали двое племянников российского миллиардера Алишера Усманова, а также британский журналист Грэм Уильям Филипс, который давно работает на российские пропагандистские телеканалы - в первую очередь на RT.

Санкции против губернаторов правительство Британии объясняет тем, что Кремль поручил им перевести средства в так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", способствуя российской оккупации в попытке отобрать территорию Украины. Министр Чуйченко и его зам, по словам британских властей, подавляют волю людей, нацеливаясь на тех, кто выступает против войны.

С начала российского вторжения в Украину Лондон последовательно расширяет санкционный список.

Помимо крупных чиновников, в него уже попали предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, крупные российские бизнесмены и члены их семей. Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов.

Помимо персональных санкций, Великобритания постоянно расширяет список других ограничений, начиная от промышленных технологий и кончая ввозом на территорию России британских фунтов.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не выведет войска с Украины.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: