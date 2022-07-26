Хорватия открыла мост в обход Боснии, чтобы соединить разрозненные части страны

час назад

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Автор фото, @Visit_Croatia Подпись к фото, Открытия Пелешацкого моста Хорватия ждала почти 20 лет

Во вторник власти Хорватии торжественно открыли новый мост между полуостровом Пелешац в Адриатическом море и основным материком. Теперь жители Хорватии и туристы смогут передвигаться из одной части страны (которая включает Дубровник) в другую, минуя погранпосты Боснии и Герцеговины.

До нынешнего момента Пелешац был фактически анклавом Хорватии. Путь из Дубровника прерывался коротким отрезком территории Боснии и Герцеговины в районе города Неум на побережье Адриатики.

В результате почти 90 тысяч жителей Хорватии, а с ними и туристы, приезжающие отдохнуть в Дубровник, были отрезаны от остальной страны, либо должны были часами стоять в очередях на боснийской границе.

Новый мост позволит огибать узкую полосу боснийской территории, в обход ее границы.

"Важность этого моста огромна, - заявил ранее министр транспорта Хорватии Олег Буткович. - Это эмоциональный момент не только из-за соединения территории Хорватии, но и с точки зрения туризма и экономики в целом".

Долгожданный проект

Пелешацкий мост стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов Хорватии после того, как она провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. Предложение его построить прозвучало еще в 1997 году.

Однако началось строительство только в середине нулевых и остановилось в 2007 году из-за нехватки бюджета. В 2013-м Хорватия вступила в Евросоюз, и в 2017-м ЕС выделил на строительство моста 357 млн евро (примерно 85% его стоимости).

Тендер на строительство выиграла китайская компания China Road and Bridge Corporation, пообещав построить мост значительно дешевле конкурентов и в рекордные сроки.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Новый мост соединяет южную часть Хорватии на адриатическом побережье, включая Дубровник, с остальной страной

В результате в 2019 году строительство возобновилось.

Архитектурно-политический ансамбль

Это вызвало резкую реакцию Боснии и Герцеговины из-за возможных убытков от прекращения транзита через боснийскую территорию. Тогда министр гражданских дел Боснии и Герцеговины, как сообщало агентство ТАСС, даже пригрозил Хорватии разрывом договора о государственной границе между странами и провозглашением суверенного права на часть Адриатики в одностороннем порядке (сейчас воды в районе боснийской границы в Неуме принадлежат Хорватии).

По мнению Боснии и Герцеговины, сооружение усложнило бы доступ крупнотоннажным судам в порт.

В результате Хорватия согласилась увеличить высоту моста до 55 метров, хотя это и привело к удорожанию проекта.