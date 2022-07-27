Антоновский мост в Херсоне закрыли после нового удара украинских военных

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Антоновский мост, 20 июля

Движение по Антоновскому мосту через Днепр в районе Херсона перекрыто после очередного удара украинских военных, заявил представитель оккупационной администрации Кирилл Стремоусов. Этот мост имеет огромное стратегическое значение. Украинская сторона заявила, что удары были "филигранными".

Сообщения и видео очевидцев о массированном обстреле появились накануне вечером. Тогда оккупационные власти утверждали, что мост не получил повреждений. Теперь они признали, что сооружение нуждается в ремонте.

"По мосту попадания есть, мост не разрушен, - сказал Стремоусов ТАСС. - Добавилось еще дыр".

Он утверждает, что украинские военные выпустили более 10 снарядов из различных артиллерийских систем, большую часть которых якобы отразила российская система ПВО.

Утром удар по мосту прокомментировала и украинская сторона. "Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", - заявила в телеэфире глава пресс-службы командования "Юг" Наталья Гуменюк (цитата по телеграм-каналу "Политика Страны").

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Антоновский мост, 20 июля

Стратегическое значение объекта объясняется тем, что это единственный мост, соединяющий Херсон с другим берегом Днепра, также оккупированным российскими войсками еще в феврале. В случае его разрушения будет нарушено снабжение армии и поставки гражданскому населению, что крайне важно на фоне заявлений о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Стремоусов утверждает, что новая атака на Антоновский мост не повлияет на ход боевых действий, а российскими военными создаются дополнительные переправы.

"Те, кто стрелял по мосту немного усложнили жизнь населению Херсонской области. На исход боевых действий это никак не повлияет", - цитирует представителя оккупационной администрации РИА Новости.

Антоновский мост по меньшей мере дважды попадал под крупный обстрел на фоне заявлений Киева о намерении начать контрнаступление на юге страны.

Первый раз это произошло 10 июля. Российская сторона утверждала, что удар был нанесен из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, начало поставок которых уже заметно повлияло на ход боевых действий в Украине. Второй раз - 20 июля. После этого оккупационной администрации пришлось ограничить движение грузового транспорта для организации ремонта.

С конца июня по начало июля корреспонденты ВВС News Украина насчитали около десятка точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях. Минобороны России и украинский генштаб эту информацию не комментировали.

Системы залпового огня HIMARS, согласно заявлениям украинских властей, прибыли в страну 23 июня. Мобильные ракетные установки могут поражать цель на расстоянии около 70-80 км (при использовании определенного типа ракет - до 300 км).

Антоновский мост - автомобильно-пешеходный, соединяет поселок Антоновка с городом Алешки на левом берегу Днепра в районе Херсона. Он был введен в эксплуатацию в 1985 году, протяженность моста - 1 366 метров, ширина - 25 метров, мост состоит из 30 пролетов. По мнению экспертов, такие крупные объекты крайне сложно разрушить ракетными ударами.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: