На Владимира Кара-Мурзу завели еще одно уголовное дело. Теперь за участие в деятельности нежелательной организации

час назад

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Автор фото, MIKHAIL TERESHCHENKO/TASS

Против политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-"иноагентов") возбуждено еще одно уголовное дело, сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Его подозревают в участии в деятельности нежелательной организации. Сейчас политик находится в СИЗО по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах. Перед этим ему назначили административный арест, обвинив в неповиновении полиции.

Новое дело против Кара-Мурзы было возбуждено еще 13 июля, сообщается в "Твиттере" политика со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова. Однако официальных заявлений об этом от СКР РФ пока не было.

"Обвинения по этой статье до сих пор не предъявлены, и ни мне, ни моим адвокатам не выдавали постановление о возбуждении уголовного дела. Других подробностей у нас тоже пока нет", - говорится в сообщении.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров также заявил "Интерфаксу", что ему неизвестно, о какой "нежелательной организации" идет речь.

Кара-Мурза младший несколько лет был координатором движения "Открытая Россия" (одноименные организации признаны в России нежелательными), а в 2019-м году стал вице-президентом американского фонда "Свободная Россия" (также признан нежелательной организацией в РФ). В 2021 году, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с "нежелательными организациями", Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.

Уже несколько активистов, сотрудничавших с "Открытой Россией", столкнулись с уголовным преследованием - несмотря на то, что в марте 2019 года движение объявило о самоликвидации, чтобы защитить сотрудников от репрессий.

Первой приговоренной по статье о нежелательных организациях стала как раз активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко. В 2021 году она получила условный срок.

В середине июля к четырем годам колонии общего режима был приговорен бывший исполнительный директор "Открытой России", оппозиционер Андрей Пивоваров.

Дело о фейках

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Уголовное дело о нежелательных организациях стало уже вторым, возбужденным против Владимира Кара-Мурзы с начала войны. Он оставался одним из немногих, кто не покидая Россию, активно высказывался против российского вторжения в Украину.

В конце апреля против политика, который тогда отбывал арест по административному делу, возбудили дело о "фейках" про российских военных (ст. 207.3 УК РФ) и отправили в СИЗО. Кара-Мурзе вменили пункт "д" ч. 2 207.3 УК РФ (распространение "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти), наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стало выступление политика в Палате представителей от штата Аризона 15 марта 2022 года. По версии следствия, во время выступления Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы Украины, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".

Владимир Кара-Мурза младший - оппозиционный политик, сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы, умершего в 2019 году.

В 2015-м и 2017 годах Кара-Мурза попадал в больницу с симптомами отравления. Расследовательская группа Bellingcat (признана в России СМИ-"иноагентом" и нежелательной организацией) писала, что перед первой госпитализацией за Кара-Мурзой следили те же сотрудники ФСБ, что и за убитым оппозиционером Борисом Немцовым и Алексеем Навальным.

Кара-Мурза добивался возбуждения уголовного дела о своем отравлении, но его так и не завели.

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