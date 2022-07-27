Тающие доходы россиян, продажа Volkswagen в Калуге и СМС от Сбера на 33% дороже. Главные экономические новости дня

54 минуты назад

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Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Падают доходы россиян (и численность самих россиян)

Реальные располагаемые доходы - то есть доходы минус инфляция и обязательные платежи - во втором квартале 2022 снизились на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из данных Росстата. В первом квартале нынешнего года падение было сильнее: на 1,2%.

Условный пример, чтобы было проще понять: если раньше за вычетом инфляции, налогов и процентов по кредитам у вас было 100 тысяч в месяц, то по итогам второго квартала стало на 800 рублей меньше.

Менее одного процента - относительно маленькое падение доходов при инфляции выше 15%. Так вышло не в последнюю очередь из-за внеплановой индексации пенсий и новых "детских" выплат. На них приходится порядка четверти всех доходов россиян.

А вот гораздо более шокирующая цифра из новых данных Росстата: за первую половину 2022 года численность населения России сократилась в полтора раза сильнее, чем за тот же период 2021-го. Сейчас - на 430,3 тысячи человек. А тогда - на 264,2 тысячи.

Volkswagen в поисках покупателя

Российская судьба немецкого концерна решится до конца года: он ищет покупателя на свой простаивающий завод в Калуге, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. Претендентом на актив собеседник издания называет компанию "Азия Авто" из Казахстана, у которой уже есть лицензия на выпуск Volkswagen и Skoda.

Это будет одним из самых заметных бизнес-уходов из России: Volkswagen - крупнейшая по объему выручки (больше 500 млрд рублей в год) иностранная компания в стране.

Сумму сделки автоэксперт в разговоре с "Ведомостями" оценивает в 450-600 млн евро - в зависимости от износа оборудования.

О продаже российского бизнеса сегодня сообщил и производитель лифтов Otis. Его купит российская инвесткомпания Ice Development, которая обещает возобновить производство в Санкт-Петербурге под новым брендом.

А вот бренд приправ Kamis - американская McCormick & Co. - пока только подумывает официально попрощаться с Россией, хотя все идет именно к этому. "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, что у российской структуры компании уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечает перебои с поставками остальной продукции.

СМС от Сбера и ВТБ подорожают на 33%

Мелочь, но историческая: Сбербанк впервые за 20 лет увеличивает стоимость смс-уведомлений. Причем сразу на 10 рублей: теперь они будут стоить (в зависимости от типа карты) 40 или 70 рублей (то есть на 33% и 16% больше прежнего). Банк объяснил это тем, что за последние пять лет у него стало вдвое больше клиентов.

Подорожают и сообщения от ВТБ, причем аж на 20 рублей (но в процентах на те же 33%): с 59 до 79 рублей. Повышение ВТБ обосновывает иначе, чем Сбер: тарифы на связь растут.

К слову, для банков эти мелочи складываются в приятный объем прибыли. Например, по данным минцифры, в 2020 году "Тинькофф" заработал на смсках 1,8 млрд рублей, а "Ренессанс кредит" - 368 млн рублей.

Куба пока без "Мира"

Не успела ассоциация туроператоров России обрадовать путешественников возможностью снять наличные с карты "Мир" в кубинском банкомате, как Ростуризм поспешил это опровергнуть.

Оказалось, что пока в этом направлении только "ведется работа".

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