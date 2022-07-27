"Торопилась и нервничала" при сборах: Бриттни Грайнер дала показания в российском суде по делу о наркотиках

17 минут назад

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Автор фото, YURI KOCHETKOV\TASS

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер дала показания в суде по делу о контрабанде наркотиков, рассматриваемом в подмосковных Химках. Она заявила, что не хотела брать картриджи с гашишем в Россию, но собиралась в спешке и не до конца выздоровела от коронавируса, поэтому свалила их в сумку вместе с вещами.

Грайнер заявила в суде, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану вместо анальгетика с разрешения врачей. По ее словам, это распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов.

При этом баскетболистка сказала, что не собиралась брать с собой в Россию картриджи, содержащие медицинскую марихуану, и нарушать законы страны.

Перед возвращением в Россию Грайнер, по ее словам, находилась в США в отпуске, а свое состояние она объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом. После коронавируса, согласно исследованиям, действительно может наблюдаться забывчивость и сложности при попытке сосредоточиться на задачах.

По ее словам, при сборах она торопилась и нервничала. "Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку", - сказала баскетболистка в суде (цитата по "Интерфаксу").

Грайнер заявила, что масло каннабиса ей прописал врач от боли и воспалений, так как за свою карьеру она получила много травм, в том числе позвоночника, колена и лодыжки.

Она подчеркнула, что не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

После задержания спортсменке, по ее словам, сделали тест на наркотики, который не обнаружил никаких запрещенных веществ.

Вернуться в Россию, несмотря на предостережения в США, она решила, потому что не хотела подводить свою команду, сообщила спортсменка. Она играет за екатеринбургский клуб УГМК.

Признает вину "по факту случившегося"

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Грайнер ранее признала свою вину, но наличие умысла отрицала. Она отметила, что признает вину "по факту случившегося", но "не хотела этого делать".

"Я понимаю обвинения против меня, я беру на себя ответственность за то, что они в моей сумке, но я не планировала ничего везти в Россию", - сказала она в суде.

31-летнюю Грайнер задержали в феврале в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

По словам Грайнер, работник аэропорта "открыл картриджи, понюхал их", а затем у нее забрали паспорт и дали подписать документы.

Она опоздала на пересадку на рейс в Екатеринбург, где она играет в российской премьер-лиге. Грайнер позвонила адвокату, но затем ее телефон конфисковали, и ее адвокатам не разрешили увидеться с ней до утра следующего дня, сообщила суду баскетболистка.

Баскетболистку обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ): американке грозит до десяти лет тюрьмы. С февраля она находится в химкинском СИЗО. Следующее заседание суда запланировано на вторник 2 августа.

Бриттни Грайнер называют одной из лучших баскетболисток современности. Она двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В США она играла в команде "Финикс Меркури", а между сезонами ездила в Россию - играть в российской премьер-лиге за екатеринбургский клуб УГМК, чтобы заработать денег.

Так часто делают американские баскетболистки, зарплата которых в разы ниже, чем у спортсменов-мужчин. В России, рассказывала спортсменка, ей платили намного больше, чем в США.

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