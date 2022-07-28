Мать Егора Дудникова просит власти России забрать сына из тюрьмы в Беларуси

час назад

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Автор фото, vk.com/egdudnikov

Мать 22-летнего россиянина Егора Дудникова, отбывающего 11-летний срок в Беларуси за озвучку роликов оппозиции в период протестов 2020 года, попросила минюст России и российское посольство в Минске ходатайствовать о переводе ее сына для отбывания наказания в Россию.

Минский горсуд в ноябре 2021 года приговорил Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима. С ноября 2020 года до своего задержания в мае 2021 года Дудников озвучивал ролики для оппозиционного телеграм-канала. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды и призывы в интернете к действиям против национальной безопасности.

Как выяснила Би-би-си, после перевода в колонию положение Дудникова ухудшилось: администрация колонии неоднократно наказывала его за нарушения правил и в итоге добилась его перевода в тюрьму.

Источник, знакомый с делом Дудникова, считает, что таким образом КГБ отомстило Дудникову за публичные заявления о том, как после ареста в мае 2021 года у него выбивали признательные показания.

Его мать Юлия Дудникова в письмах в минюст России и посольство России (копии есть у Би-би-си) в Минске просит забрать сына из тюрьмы Беларуси в российскую колонию.

Она жалуется, что не может получить свидания с Егором, поскольку живет вместе с младшим сыном в России.

Юлия Дудникова просит российский минюст воспользоваться договором между Беларусью и Россией, позволяющим передавать осужденных для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданами которой они являются.

"Цеплялись ко всякой ерунде"

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Перевод Егора в тюрьму стал шоком для его матери - в СИЗО у сына не было никаких нареканий.

В колонии Егор планировал записаться в разные кружки, но ему отказали. "Стали вставлять палки в колеса и цепляться ко всякой ерунде: пыль не так вытер, не так встал, не так сел. И в итоге все записывали в нарушения, говорили писать объяснительные. Он писал их, чтобы не идти на конфликт, а по факту они обернулись против него", - рассказала Би-би-си Дудникова.

Мать Дудникова уверена, что такое давление связано с тем, что у Егора "политическая" статья.

"Конечно, он расстроен. Но старается держаться, - рассказывает Юлия. - Планирует читать. Здоровье подорвалось во время суда - он свалился в горячку, четыре дня его температурило, думаю, он заболел на нервной почве".

Ходатайство в российский минюст мать Егора писать в этом году не планировала - семья с защитой первым делом хотели подать прошение о помиловании, но из-за нарушений, которые вменили Егору в колонии, шансов на помилование не осталось, говорит женщина. "Я поняла, что ему не дадут спокойно сидеть. Даже если он отсидит три года в тюрьме, придумают что-то другое. Будут постоянные придирки", - прогнозирует Дудникова.

Если власти России согласятся помочь Дудникову, суд в России должен подтвердить ему наказание за преступления, указанные в белорусском приговоре, но в соответствии со статьями российского уголовного кодекса. В любом случае, его должны отправить в колонию, а не в тюрьму.

В чем обвинили Дудникова

Егор Дудников по профессии повар. Он учился в Саратове, после чего перебрался в Минск к девушке и подрабатывал, озвучивая мультики, анимэ, компьютерные игры, рекламные ролики, а также протестный контент белорусской оппозиции. Его публиковали в телеграм-канале "Отряды гражданской самообороны Беларуси" намного позже волны активных протестов 2020 года - когда силовики стали активно преследовать задним числом тех, кто участвовал в акциях или их организации.

В обвинительном заключении говорится, что Дудников озвучил и разместил в телеграм-канале не менее 55 голосовых сообщений "побудительного характера". "В роликах и сообщениях были призывы выходить на улицу и на прямой физический контакт с сотрудниками правоохранительных органов", - рассказывал сам Егор в письме, которое он передал журналистам через своего адвоката Антона Гашинского.

Сначала Дудникова обвиняли по статье о грубом нарушении общественного порядка, но затем обвинение ужесточили. Заседания суда по делу Дудникова проходили в закрытом режиме. На оглашение приговора не пустили даже российского консула.

"Суд избрал самое строгое наказание, даже за убийство дают меньше", - говорил после приговора Гашинский. Обжаловать приговор не удалось. В колонии его признали злостным нарушителем, и суд разрешил перевести его в тюрьму.

Пытки в СИЗО

В письме из СИЗО, которое было опубликовано в СМИ, Дудников рассказывал, что при задержании его били ногами и руками. "Последствиями задержания стали синяки и расколотый зуб", - писал он. После обыска, по словам Егора, ему надели на голову мешок и сказали, что "поедут закапывать". Только через несколько недель после его помещения в СИЗО к Дудникову удалось попасть адвокату - тогда его посетили стоматолог и психолог.

Сначала Дудников, по его словам, не признавал вину, но после угроз и обещаний, что его депортируют в Россию, дал признательные показания на камеру и написал явку с повинной.

Позже, писал Егор, в изолятор приезжали сотрудники белорусского государственного телеканала ОНТ и просили его произнести на камеру две фразы: "Я, Дудников Егор, известный как Злойбэт [имя в Telegram]. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием".

"Уставший и вымотанный"

Единственная отдушина для Егора в тюрьме - это чтение, делится его мать. "Он очень много читает, увлекается японской культурой, "Войну и мир" недавно перечитывал. Я смогла ему передать какие-то книги, пока он был в СИЗО", - говорит она.

Последний раз Юлия видела сына в феврале. "Ему 21 год, а я видела уставшего [человека] как будто ему лет 35-40. Знаете, когда человек уже пожил. Уставший, вымотанный", - добавляет Дудникова.