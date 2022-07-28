В Ираке протестующие ворвались в парламент - фото

58 минут назад

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Автор фото, Reuters

Сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра в среду прорвались в охраняемую "Зеленую зону" в Багдаде и заняли здание парламента.

Сторонники Муктады ас-Садра протестуют против планов назначить премьер-министром страны его соперника Мохаммеда ас-Судани, которого они считают ставленником Ирана.

27 июля Ирак побил собственный антирекорд - 290 дней без полноценного правительства. Предудущий рекорд, 289 дней, был установлен в 2010 году.

Автор фото, AHMED JALIL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Депутатов в здании парламента не было - одни протестующие

"Движение садристов" во главе с ас-Садром набрало относительное большинство голосов на выборах девять месяцев назад, в октябре прошлого года, но к власти прийти до сих пор не смогло: переговоры о формировании нового кабинета оказались в тупике из-за непримиримости сторон, прежде всего шиитских и курдских группировок.

Здание парламента находится в знаменитой, тщательно охраняемой "Зеленой зоне" Багдада, но охрана не смогла остановить толпу "садристов", даже несмотря на то, что, по сообщениям из Багдада, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из садристов позировал лежа на столе спикера парламента

Депутатов в здании парламента в момент прорыва не было.

Исполняющий обязанности главы правительства Мустафа аль-Кадими, который уже девять месяцев ждет, когда же его сменят по итогам выборов, призвал протестующих покинуть здание, но садристы его не послушали и продолжили шуметь, махать флагами, петь, танцевать и позировать лежа на столах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция поначалу смогла остановить протестующих, но затем они все же прорвались

Из-за отсутствия полноценного правительства Ирак остался в этом году без утвержденного бюджета, а его инфраструктурные проекты и реформы - без финансирования.

Сторонники Муктады ас-Садра уже врывались в парламент - во время беспорядков в 2016 году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сторонников ас-Садра не остановили ни слезоточивый газ, ни водометы