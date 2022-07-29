Байден и Си Цзиньпин обменялись предупреждениями по поводу Тайваня

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден в качестве президента США еще не встречался с председателем Си - только созванивался

Лидеры США и КНР в четверг больше двух часов проговорили по телефону и обменялись, кроме прочего, предупреждениями относительно Тайваня.

Президент США Джо Байден, согласно отчету Белого дома, предупредил Си Цзиньпина, что Соединенные Штаты - решительно против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус острова.

Пекин объявил, что Си Цзиньпин в разговоре призвал Байдена соблюдать принцип "единого Китая" и предупредил американского президента, что " кто играет с огнем, тот обожжется".

КНР считает Тайвань мятежной частью единого китайского государства и официально не исключает его присоединения силой.

США, с одной стороны, соблюдают принцип "одного Китая" и не признают Тайвань в качестве независимого государства, а с другой, оказывают демократическому Тайваню военную поддержку.

Градус споров вокруг Тайваня в очередной раз повысился из-за слухов о готовящемся визите на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелози.

Госдепартамент говорит, что Пелози не объявляла о таких планах, но Пекин, тем не менее, заявил, что если визит состоится, то он будет иметь некие "серьезные последствия".

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На прошлой неделе Джо Байден сказал журналистам, что, по мнению американских военных, Пелози не стоит лететь на Тайвань. С другой стороны, представители администрации Байдена назвали заявления Китая на этот счет "явно не помогающими делу и ненужными".

Если визит Нэнси Пелози все же состоится, это будет первое посещение острова столь высокопоставленным американским политиком за последние 25 лет. Спикер Палаты представителей - третье лицо в американской государственной иерархии, после президента и вице-президента.

По ходу телефонного разговора в четверг Байден и Си, по сведениям из Белого дома, обсудили и возможность очной встречи.

Они встречались в 2015 году, когда Си прилетал в США, но тогда Байден был вице-президентом. В качестве президента он с китайским лидером еще не встречался.

Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт, аналитики считают, что ни Байден, ни Си не хотят открытого конфликта своих стран, но и идти навстречу друг другу на уровне риторики тоже сейчас не хотят - особенно Китай.

В пресс-релизе о телефонном разговоре Белый дом написал о "ответственном подходе к урегулированию разногласий" и о сотрудничестве в тех вопросах, где интересы США и Китая сходятся.

Пекин в своем, гораздо более длинном отчете написал, что интересы двух стран совпадают во многих сферах, но в то же время обвинил США в подрыве отношений, напомнив, что администрация Байдена официально считает Китай главным соперником США в мире и серьезной долгосрочной проблемой для американской политики.