В Кемерово приговорили убийцу девушки. Соседи вызвали полицию, услышав ее крики, но она не приехала

28 июля 2022

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Автор фото, Maria Pimenova/TASS

Суд в Кемерово приговорил к 17 годам колонии 25-летнего Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Уголовное дело возбуждено и против сотрудников полиции, которые так и не выехали на место преступления, несмотря на звонки соседей, слышавших крики.

Кемеровский областной суд признал Канюса виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом обвинение в незаконном лишении свободы (пп. "в, г" ч. 2 ст. 127 УК РФ) с мужчины сняли из-за истечения срова давности, а по обвинению в изнасиловании (п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ) - оправдали.

Канюс также должен будет выплатить родителям убитой компенсацию в виде 1 млн 500 тысяч рублей.

23-летняя Вера Пехтелева была убита 14 января 2020 года. Она пришла к Канюсу, чтобы забрать свои вещи, а тот запер ее в квартире, отобрал телефон и начал избивать различными предметами. На теле убитой было обнаружено более 100 повреждений.

В материалах экспертизы, которыми делились с Би-би-си родственники Пехтелевой, речь шла об ударах тупыми и острыми предметами. Именно родственники настаивали на том, чтобы Канюса судили не по статье об убийстве, а об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Избиение продолжалось по меньшей мере полтора часа. Соседи, которые слышали крики Пехтелевой, несколько раз звонили в дежурную часть, однако сотрудники полиции на место так и не выехали. На суде выяснилось, что соседи сделали по меньшей мере семь звонков с просьбой прислать наряд полиции.

Дверь в квартиру Канюса с помощью лома в итоге вскрыл его брат, но девушку, получившую многочисленные травмы, спасти уже не удалось.

Родители Пехтелевой остались недовольны приговором Канюсу, передает NGS42.ru. Они в частности считают, что решение суда, признавшего его виновным только по одному обвинению, облегчит судьбу полицейских, которые проходят по делу о халатности.

Обвиняемыми по этому делу проходят пять сотрудников полиции, трое из которых - женщины. В начале июля стало известно, что рассмотрение дела в суде приостановлено из-за беременности одной из подсудимых.

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