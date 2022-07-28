Роскомнадзор потребовал лишить "Новую газету" свидетельства о регистрации

13 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать свидетельство о регистрации "Новой газеты" недействительным.

Сообщение об этом появилось в базе московских судов, внимание на него обратил телеграм-канал "Осторожно, новости". "Новая газета. Европа" также пишет о требовании Роскомнадзора.

Московская редакция "Новой газеты" вскоре после начала российского вторжения в Украину прекратила работу, в том числе - как и другие СМИ - из-за вступления в силу уголовной статьи о "фейках" о российской армии. Позже часть журналистов создали за границей проект "Новая газета. Европа".

"Сайт убили в младенчестве"

15 июля московская команда издания запустила проект "НО. Новая рассказ-газета", в котором должны выходить публицистические и литературные тексты, а не тексты, напрямую связанные с ходом военных действий и последствиями вторжения.

24 июля редакция "НО" сообщила, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт. Поводом стало обвинение по административной статье - в "дискредитации" российской армии".

"Без объяснения, в чем она состоит, - говорилось в заявлении "Новой газеты". - Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты, а весь сайт и сразу". "За Улицкую, Гребенщикова, Быкова, Гениса. За Тарощину, Брицкую, Дьякову, Васильчук, Сафронова, Муртазина, Шенкмана, Мозгового, Саруханова, Прокушева, Прокофьева, Минкина, Колесникова, Фокина, Ширяева, Солдатова, Малюкову", - перечисляла своих авторов редакция.

"Сайт убили в младенчестве", - констатировали журналисты.