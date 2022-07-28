Северо-восточные области Украины обстреляны с территории Беларуси. Что известно к этому моменту

26 минут назад

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Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICE

Ранним утром 28 июля по северо-восточной Украине был нанесен удар с территории Беларуси, заявили в украинском Генштабе.

В утренней сводке генштаба вооруженных сил Украины сообщается о ночных ударах по северу Украины. Военные подчеркивают, что Россия продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.

"Масштабные запуски ракет"

В генштабе сообщили, что утром 28 июля из Беларуси запущено более 20 ракет по Черниговской и Киевской областям, часть из них сбила украинская ПВО. Девять ракет поразили территорию Гончаровской общины. Информации о жертвах на момент выхода сводки генштаба не было.

"С 5:20 до 6:30 часов 28 июля 2022 года, по сведениям из белорусских источников, поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси", - сообщили в оперативном командовании "Север" в "Фейсбуке".

"Пока известно о попадании 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении военных.

Местные жители рассказывают, что слышали звуки обстрелов еще со вчерашнего дня в населенных пунктах вблизи границы с Беларусью.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV/telegram

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что с начала тревожного утра по территории области было "более 10 прилетов".

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО. Сейчас не буду говорить где, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать", - сообщил он в "Телеграме".

Обстрелы под Киевом

Утром 28 июля по Вышгородскому району было выпущено пять ракет, еще две были сбиты ПВО.

"Сегодня утром противник нанес ракетный удар по одному из населенных пунктов Вышгородского района", - сообщил в "Телеграме" глава киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, в результате обстрела ранения получили пять человек, но, по счастью, никто не погиб.

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Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов также подтвердил обстрел объекта инфраструктуры, добавив, что это был авиаудар.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что шесть ракет поразили воинскую часть Киевской области.

"Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в селе Лютиж Киевской области. В настоящее время есть информация, что разрушено одно здание и повреждены два здания", - рассказал на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Еще одну крылатую ракет сбили в воздухе над карьером Буча украинские ПВО

Обстрелы Николаева

Утром в Николаеве были слышны взрывы. Глава областной администрации Виталий Ким заявил, что пока известно о попадании трех ракет.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, от ракетных ударов пострадали "учебные заведения и жилые дома".

"Одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю", - написал Сенкевич.

Другая ракета, по его словам, "попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение".

Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек, уточнил Сенкевич.

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