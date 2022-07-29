"Террорист" Автухович голодает уже почти три недели; семья Сапеги погасила штраф за ущерб силовикам. Главное в Беларуси за неделю

час назад

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Автор фото, Human rights centre Viasna Подпись к фото, Николай Автухович был дважды приговорен к колонии по уголовным делам в Беларуси

Николай Автухович держит сухую голодовку уже 19-й день; отец Софьи Сапеги погасил штраф по приговору дочери - теперь ее могут помиловать или экстрадировать; мать приговоренного к 11 годам колонии Егора Дудникова просит российские власти забрать его из Беларуси; в Гомеле вынесли очередной приговор за фотографии военной техники. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Николай Автухович держит голодовку

19-й день ветеран войны в Афганстане и предприниматель Николай Автухович держит сухую голодовку. Таким образом он протестует против ограничения его в переписке в колонии: ему перестали доходить письма даже от 83-летней матери, пишет правозащитный центр "Весна". На прошлой неделе состояние 59-летнего Автуховича резко ухудшилось: усилились боли в животе, началась резь, участился пульс.

"Адвокат опять заявила ходатайство на осмотр отца внешними врачами, которое, естественно, было отклонено, - писала 26 июля дочь Автуховича, Екатерина. - Анализ крови, который брали в прошлый четверг, якобы ещё не готов. Папа (пока его вели на суд) упал от слабости и ударился о наручники".

В четверг дочь сообщила, что Николая Автуховича снова не было в зале суда "из-за систематических нарушений". В каком состоянии находится Автухович, его адвокату не сообщили.

В Беларуси Автуховича обвиняют по шести статьям уголовного кодекса, включая измену государству и содействие террористической деятельности, ему грозит смертная казнь.

Всего по делу Автуховича проходят 12 человек, включая пенсионерку и священника, которых провластные СМИ называют террористами. По данным следствия, "члены преступной группировки" подрывали дома и машины сотрудников органов, планировали взять в заложники российских военных и не исключали возможности физического устранения Александра Лукашенко.

Семья Софьи Сапеги погасила штраф по приговору дочери

Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS Подпись к фото, Сапегу приговорили к шести годам колонии за администрирование телеграм-канала

Родители Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам колонии за администрирование "экстремистского" телеграм-канала, выплатили штраф, который с нее взыскал суд.

Об этом Би-би-си сообщил адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский. Речь идет о 175 тысячах белорусских рублей (почти 70 тыс. долларов), в пользу более 70 потерпевших силовиков, чиновников и судей.

По словам Гашинского, штраф Софьи оплатил ее отец Андрей Сапега, который живет в России. Погашение ущерба было ключевым условием для помилования Софьи Сапеги Александром Лукашенко (о котором ранее просила Сапега) или ее экстрадиции в Россию для отбывания наказания.

Александр Лукашенко в июне заявил журналистам, что не исключает передачу Сапеги России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - цитировали его слова белорусские СМИ.

Мать Егора Дудникова просит вернуть сына в Россию

Мать 21-летнего россиянина Егора Дудникова, отбывающего 11-летний срок в Беларуси за озвучку роликов оппозиции в период протестов 2020 года, попросила минюст России и российское посольство в Минске ходатайствовать о переводе ее сына для отбывания наказания в Россию.

Минский горсуд в ноябре 2021 года приговорил Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды и призывы в интернете к действиям против национальной безопасности.

Новый суд и приговор за фотографии российской военной техники

В Беларуси продолжают выносить приговоры за фотографии российской военной техники. 21 июля суд в Гомельской области приговорил проводника железной дороги Александра Лучиновича к двум годам колонии за видео для телеграм-канала "Беларускi гаюн" (признан властями экстремистским).

Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Александр Лучинович получил два года за видео с российской военной техникой

Задержанный в марте этого года Лучинович был признан виновным в содействии экстремистской деятельности. Правозащитный центр "Весна" признал его политзаключенным.