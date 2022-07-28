Таганрожец получил четыре года строгого режима за кражу деталей с "самолета Судного дня"

33 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Суд в Таганроге суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя Жору Хачунца, признав его виновным в краже деталей с воздушного судна Ил-80, известного как "самолет Судного дня".

Суд признал минобороны России потерпевшей стороной и удовлеворил иск ведомства на 2,7 млн рублей, пишет "Коммерсант".

Жена осужденного Елена Хачунц в беседе с изданием RTVI пожелала "гореть в аду" тем, кто несет ответственность за такой приговор, и пообещала, что решение суда будет обжаловано.

"Конечно, мы будем обжаловать. Пусть отвечают за это все. Потому что они нашли дурака отпущения. Они даже этого не скрывают, что это заказное дело, говорят в открытую. Судья сам лично говорил это нашему адвокату: "Это дело заказное, я не могу ему оправдательный приговор сделать". Получается, что все в сговоре", - заявила она телеканалу.

Как посчитали следователи, в декабре 2020 года безработный Жора Хачунц вместе с неустановленными лицами через аварийную дверь проник на борт самолета (который тогда находился на аэродроме в Таганроге) и похитил детали на сумму более 2,5 млн рублей.

Хачунц свою вину не признал, а его адвокат заявил о недостаточности улик.

Самый засекреченный

Ил-80 разработан в конце 1980-х годов ОКБ им. Ильюшина и считается одним из самых засекреченных самолетов минобороны России. Предполагается, что такие воздушные суда могут быть использованы во время ядерной войны, если все наземные пункты управления окажутся уничтожены.

По данным Интерфакса, этот "самолет Судного дня" был доставлен на аэродром таганрогского ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в 2019 году для прохождения "регламентных работ".

О пропаже деталей стало известно в начале декабря прошлого года. В полицию обратился начальник службы авиационной безопасности предприятия. Он рассказал, что при осмотре воздушного судна обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из таких же блоков.

"Не мог по состоянию здоровья"

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Как рассказывала Би-би-си жена Хачунца Елена, подозреваемым в похищении деталей ИЛ-80 ее муж стал не сразу. Сначала его задержали 26 декабря 2019 года за управление автомобилем без прав. Ранее он уже отбывал восемь месяцев наказания за езду в нетрезвом виде, и его лишили прав на два года.

По словам Елены, когда мужу назначили 10 суток ареста по делу о вождении без прав, в камеру пришли следователи и обвинили его в краже деталей. По словам Хачунц, муж был очень напуган и не понимал, о чем идет речь.

Жена осужденного была уверена, что муж ни в чем не виноват, а обвинения против него надуманы. "Это бред, мы живем вообще в другом конце города, а самолеты муж видел только в небе", - говорила она.

По словам Елены, ее муж не мог совершить преступление по состоянию здоровья. 1 сентября 2020 года, незадолго до предполагаемой кражи, он, по ее словам, получил три ножевых ранения в результате бытовой ссоры с "каким-то рецидивистом".

Она уверяла Би-би-си, что муж постоянно был дома и ни разу не выходил никуда ночью. "Я настолько ревнивая, что если бы он куда-то пошел вечером, то порог дома больше бы не переступил", - говорила она.

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