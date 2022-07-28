В Англии впервые обнародована видеозапись вынесения приговора в суде

28 июля 2022

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Первый приговор на камеру в истории Англии и Уэльса (англ)

Лондонский суд вынес приговор по делу об убийстве под камеры - впервые в судебной практике Англии и Уэльса.

25-летний Бен Оливер зарезал своего прикованного к постели 74-летнего деда в Моттингеме на юге Лондона в январе 2021 года.

Он признался в непредумышленном убийстве на почве невменяемости. В суде Олд-Бейли с него сняли обвинения в умышленном убийстве.

Судья Сара Мунро назначила ему наказание в виде пожизненного заключения с правом на досрочное освобождение не раньше, чем через 10 лет и восемь месяцев.

Возможность вести съемку в Олд-Бейли и других королевских судах стала реальностью через девять лет после того, как о подобной возможности было объявлено впервые.

В среду власти объявили об изменениях в законодательстве, позволяющих снимать судей, выносящих приговоры обвиняемым в тяжких преступлениях.

При этом трансляция всего процесса по-прежнему запрещена.

Автор фото, Metropolitan Police Подпись к фото, 25-летний Бен Оливер признался в непредумышленном убийстве

Во время вынесения приговора Оливеру было отказано в госпитализации, поскольку он "представляет серьезную опасность для общества".

Он напал на своего деда Дэвида Оливера, прикованного к постели после инсульта. Оливера-старшего нашли с множественными ножевыми ранениями.

Обвинитель Луи Мабли сказал: "Это было жестокое нападение, явно совершенное с намерением убить его".

По его словам, подсудимый разозлился, узнав об обвинениях против своего деда в сексуальном насилии над девочками, якобы имевшими место в прошлом.

Телевизионные камеры в уголовных судах Англии и Уэльса

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Согласно новым правилам, объявленным в среду, Би-би-си и другие британские вещатели могут попросить о съемке приговора подсудимому - последней стадии уголовного преследования.

На вынесении приговора регулярно присутствуют журналисты, а вместе с ними - присяжные, жертвы или члены их семей. Но они, как правило, малопонятны общественности, поскольку в новостных репортажах из зала суда детали часто подаются в упрощенном виде.

Жертв, свидетелей и присяжных снимать по-прежнему запрещено: существуют опасения, что телевизионная трансляция всех участников судебных процессов может повредить качеству процесса или привнести в него нездоровую сенсационность.

Закон от 1925 года запрещает любую другую съемку в королевских судах.

"Открытие зала суда для камер, снимающих вынесение приговоров некоторым из самых опасных преступников страны, повысит прозрачность и укрепит доверие к системе правосудия, - сказал министр юстиции Доминик Рааб. - Общественность теперь сможет увидеть, как вершится правосудие, что поможет ей лучше понять сложные решения, принимаемые судьями".

В Шотландии, где существует собственная правовая система, съемка в уголовных судах разрешена с 1992 года, но из-за строгих правил и ограничений на камеру попадают лишь немногие дела.

Как выяснилось в суде, Бен Оливер страдал расстройством аутистического спектра, что в сочетании с другими эмоциональными и психическими факторами уменьшило степень его ответственности.

По словам судьи Мунро, из-за этих расстройств он "не думал, что существует альтернатива убийству своего деда".

В 2016 году, когда ему было 15 лет, Бен Оливер был осужден за сексуальные преступления против молодой женщины.

Его отчим был чрезвычайно жестоким и физически агрессивным человеком по отношению к пасынку, выяснилось в ходе процесса.

Кроме того, отчим ввел Бена Оливера в "сексуальную среду" и познакомил его с детской порнографией в возрасте пяти лет.

За несколько месяцев до убийства Оливер узнал об обвинениях в сексуальном насилии в адрес своего деда.

Его бабушка сказала ему, что не сможет обрести покой, пока ее муж не умрет.

Обвиняемый также страдал депрессией и несколько раз пытался покончить с собой. Обвинитель назвал Оливера "беспокойным и злым молодым человеком".

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