H&M ищет покупателей бизнеса, Австрия против газового эмбарго, а Россия вывозит чужую семечку. Главные экономические новости дня

55 минут назад

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Автор фото, dpa/picture-alliance

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

H&M ищет покупателей на свой российский бизнес

Сеть по продаже одежды H&M, которая заявила об уходе из России, пытается найти нового владельца для своих активов в стране. Об этом написал "Коммерсант", позже информацию подтвердил "Интерфаксу" минпромторг. В ведомстве уточнили, что государство готово оказать поддержку новым владельцам, которыми могут стать как российские компании, так и инвесторы из "дружественных" стран.

Впрочем, участники рынка, с которыми поговорил "Коммерсант", сомневаются, что без сохранения поставок товара кто-то сможет взять на себя управление сетью целиком. Скорее, компания будет распродавать сток и продавать права аренды постепенно, например, по форматам или по городам.

18 июля H&M Group заявила, что уходит из России из-за военной агрессии в Украине.

Тогда стало известно, что, помимо одноименной сети по продаже одежды и товаров для дома, из страны уйдут и другие ее бренды, например, сети Cos, Monki и And Other Stories. Ликвидация российского бизнеса обойдется компании примерно в 191 млн долларов.

Россия была шестым по величине рынком для H&M. О том, какую долю рынка и своей выручки теряют другие компании, которые приняли решение уйти из России, Русская служба Би-би-си писала в конце июня.

Австрия против газового эмбарго

Введение эмбарго на российский газ невозможно - такое заявление сделал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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"От него [газа] зависит не только австрийская промышленность, но и Германия. А в случае, если немецкая промышленность пошатнется, у нас начнется массовая безработица", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

Нехаммер также подчеркнул, что в ЕС слишком рано рассматривать вопрос о введении в отношении России новых санкций, поскольку "нужно время для того", чтобы заработали уже введенные ограничения.

В четверг прокачка российского газа по "Северному потоку" в очередной раз сократилась - до 31 млн кубометров в суточном исчислении (с 65 млн кубометров во вторник).

Российская сторона отключила еще одну турбину Siemens для ремонта, так и не запустив другую, которая, несмотря на санкции, должна была вернуться из Канады через Германию.

Перебои с поставками российского газа в Европу возникают с начала июня.

На этой неделе министры энергетики ЕС одобрили компромиссный вариант соглашения о добровольном сокращении использования газа. Речь идет о снижении зависимости от газа с августа по март на 15%, хотя для некоторых стран соглашение в итоге предусматривает менее резкое сокращение.

Агентство Рейтер со ссылкой на два источника в ЕС тогда сообщала, что против этого соглашения выступила только Венгрия.

Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник.

Украинские фермеры, которые смогли покинуть оккупированные территории, говорят, что урожай "разграбили", а также угнали сельскохозяйственную технику. Другие рассказывают, что семечку и зерно фермеры были вынуждены продать по заниженной цене.

Подсолнух, судя по объявлениям, вывозят в Россию на заводы по производства масла, например, в Верхнюю Хаву в Воронежской области или поселок Гигант в Ростовской области. Используются и заводы на оккупированных территориях.

До войны Россия и Украина были главными соперниками в неформальной борьбе за лидерство в мировом экспорте подсолнечного масла.

Между тем первое судно с зерном по подписанному соглашению между ООН, Турцией, Россией и Украиной может выйти из украинского порта уже завтра (29 июля). Об этом заявил в четверг ​​замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, стороны также ведут переговоры о том, чтобы в рамках этой сделки можно было перевозить удобрения.

Новые штрафы для интернет-сервисов

Мировой суд Таганского района Москвы признал сразу несколько владельцев международных интернет-сервисов в России виновными в отказе локализовать данные россиян и назначил им штрафы, сообщает "Интерфакс".

Так, WhatsApp LLC должен будет заплатить 18 млн руб., Snap Inc. (владелец мессенджера Snapchat) - 1 млн руб., Match Group LLC (приложение Tinder) - 2 млн руб., Hotels.com,L.P. - 1 млн руб., Spotify AB - 500 тыс. руб. Для WhatsApp LLC нарушение стало повторными.

Переноса персональных данных российских пользователей в Россию требует закон, который вступил в силу в сентябре 2015 года.

Кроме того, в четверг Замоскворецкий суд Москвы признал законным взыскание судебными приставами с Google оборотного штрафа в размере более 7,2 млрд рублей.

Еще в конце декабря 2021 года суд назначил Google LLC этот штраф за неоднократные отказы удалить запрещенный в России контент. В конце мая этого года стало известно, что российские судебные приставы добились полного взыскания того штрафа.

За 2022 год компания в России получила еще два оборотных штрафа, один из них - на этой неделе.

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