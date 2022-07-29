Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы

7 минут назад

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Автор фото, Moscow Region Public Prosecutor's Office

В хостеле, оборудованном на первом этаже 16-этажного здания в спальном районе на юге Москвы, произошел пожар. По данным МЧС, погибли восемь человек. По информации СМИ, жертвы - трудовые мигранты.

Пожарным сообщили о возгорании в общежитии на улице Алма-Атинской, дом 7, корпус 2, расположенном на первом этаже, накануне в 23:47. Уже в 00:47 пожар был ликвидирован, его площадь составила 150 квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС России.

Восемь человек были обнаружены в сгоревшем хостеле без признаков жизни, четыре человека были госпитализированы.

Все погибшие были мигрантами, их гражданство устанавливается, сказал анонимный источник ТАСС.

Собеседник "Коммерсанта" рассказал, что постояльцами хостела были в основном рабочие и продавцы с расположенных неподалеку торгово-ярморочного комплекса "Москва" (в районе Люблино) и рынка "Садовод" (в Капотне).

Автор фото, Investigative Committee of Russia

По словам очевидцев, хостел открыли в мае 2019 года, пишет ТАСС. Он имеет отдельный вход с торца дома - как того требует принятый в том же году закон.

Врио начальника московского управления МЧС Андрей Румянцев связал большое число жертв пожара в относительно небольшом помещении с решетками на окнах. "Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в хостеле была установлена пожарная сигнализация "Стрелец-Мониторинг", передающая сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме, но она не сработала, утверждает Румянцев.

Автор фото, Moscow Region Public Prosecutor's Office

В 2019 году, когда начало работать общежитие, его проверяли пожарные. Они выписали предупреждения. "Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение", - рассказал врио управления МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, утверждает анонимный источник ТАСС, причиной пожара мог стать аварийный режим работы энергосети. К большому числу погибших, по его словам, привели решетки на окнах, позднее сообщение о возгорании и попытки самостоятельно его потушить.

Компания, которая сейчас владеет "Хостелом на Алма-Атинской", была зарегистрирована три месяца назад, утверждает при этом источник агентства.

Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности, заявили в московской прокуратуре. Организатора работы хостела ранее штрафовали по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), следует из ее сообщения.

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