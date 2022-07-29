Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке: то немногое, что пока известно

час назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Архивное фото. Российский танк в поселке Еленовка в марте 2022 года

В результате обстрела колонии в поселке Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", погибли 53 человека, утверждают представители самопровозглашенной ДНР. Еще 75 человек, по их данным, получили ранения. Украина заявила, что удар по колонии целенаправленно нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в совершении военных преступлений.

Российская версия

Минобороны России в своей утренней сводке заявило, что по следственному изолятору в Еленовке под Донецком, где содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе из "Азова", был нанесен удар - якобы из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора", - утверждалось в заявлении. Еще раньше об ударе сообщили представители самопровозглашенной ДНР.

После этого государственный телеканал "Россия 24" показал кадры - как утверждается, разрушенного корпуса колонии. На них видна пробитая крыша и покореженные железные двухярусные кровати.

Сотрудник ВГТРК Андрей Руденко в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором видны обгоревшие тела погибших и оторванные конечности.

Украинская версия

Украинская сторона долгое время никак не комментировала эти утверждения. Затем появилось заявление генштаба вооруженных сил Украины.

Там в свою очередь утверждают, что российские военные совершили прицельный артиллерийский обстрел колонии с украинскими военнопленными, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки заключенных и убийства, которые там, по мнению генштаба, совершались.

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Вооруженные силы Украины не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры, а тем более мест, где содержатся военнопленные, сказано в пресс-релизе. Артиллерийских ударов в районе Еленовки, по утверждению генштаба, украинские военные не наносили.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил в своем телеграм-канале, что "имеет место тщательно спланированный удар по колонии" и "спланированная и организованная акция".

Украинские военные не прокомментировали возможное число погибших.

Незадолго до официального заявления издание "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в разведке написало, что артиллерийские удары в направлении Еленовки были зафиксированы - но, как утверждает издание, не украинских, а российских военных.

Еще один собеседник издания сообщил, что несколько дней назад украинских пленных перевели в промзону - именно в этот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.

"Это был барак, в котором были бойцы "Азова", их перевели в него за несколько дней до сегодняшнего обстрела, мы еще не могли понять, почему", - сказал источник. Подоляк также утверждает: "Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation" (операция под чужим флагом).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Защитников "Азовстали" вывезли на территорию ДНР. Видео

Защитники "Азова"

О проведении "операции по спасению" военных с "Азовстали" генштаб вооруженных сил Украины объявил в ночь на 17 мая.

Согласно заявлению, 53 человека с тяжелыми ранениями были тогда доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих - в Еленовку, подконтрольную пророссийским силам. Генштаб заявил, что оттуда украинских военных отправят домой "через процедуру обмена". Пророссийские же силы объявили о подготовке трибунала над пленными защитниками "Азова".

Украинских пленных из "Азовстали" содержат в удовлетворительных условиях, говорила жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко после короткого телефонного разговора с ним. Телефонный звонок, как сообщали СМИ, согласовали власти Украины и России, благодаря посредничеству Красного Креста.

Прокопенко рассказал, что большинство раненых воинов находятся в изоляторе в Еленовке. Еленовка - примерно в 20 км от центра Донецка, который с 2014 года контролируют пророссийские сепаратисты.

Колония в Еленовке

После начала войны в поселке Еленовка устроили лагерь для украинских пленных, в том числе волонтеров. Освобожденные волонтеры потом рассказывали, что бывшая колония, куда их привезли, представляла собой заброшенную территорию с несколькими двухэтажными зданиями.

"Исправительная колония в Еленовке до нас была законсервирована. Ее открыли специально для того, чтобы организовать "фильтрационный лагерь", - рассказывал "Настоящему времени" (в России объявлено "иностранным агентом") предприниматель из Мариуполя Евгения Малярчук.

"В первое время заключенных было немного. А потом начали приходить большие этапы с комбината имени Ильича, затем с "Азовстали". Одновременно на территории колонии находилось около трех тысяч человек. Питания не хватало. Воды вообще не было, - утверждал Малярчук. - Все работы на территории колонии выполнялись пленными. Готовка еды, уборка всех помещений, разнос воды. Вода была в основном техническая, которую нельзя было пить".

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