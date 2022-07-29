“В СИЗО и ямах“. Члены правозащитного совета при Путине заявили о незаконном удержании в Донбассе военных-отказников

час назад

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Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Пять членов президентского совета по правам человека (СПЧ) обратились в главную военную прокуратуру России и к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой из-за нарушений прав российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в Украине, но в июле подали рапорты об отказе от военной службы. В письме говорится, что их "незаконно удерживает командование". По данным правозащитников, некоторых отказников принудительно или под давлением возвращают на фронт.

Письмо подписали глава комиссии СПЧ по политическим правам журналист Николай Сванидзе, профессор Александр Асмолов, глава информационно-аналитического центра "Сова" (внесен в реестр "иностранных агентов") Александр Верховский, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова и кинорежиссер Александр Сокуров.

Члены СПЧ цитируют в обращении (копия есть у Би-би-си) письма шести женщин - о том, что их воевавших в Украине родных, которые написали рапорты о досрочном расторжении контрактов и отказе продолжать военную службу, незаконно удерживают в Луганской области. Одна из них сообщает, что ее 22-летний муж удерживается в Попасной. Там же, по словам другой женщины, находится и ее сын (возраст не указан).

Матери еще двух солдат - 2000 и 2001 года рождения - сообщают, что сыновей предположительно удерживают в Алчевске, либо в Стаханове (Кадиевке), либо в Красном луче. В Красном луче находится, по данным третьей заявительницы, и ее 19-летний сын.

Самый старший по возрасту военный - 1998 года рождения - по словам его жены, "удерживается на передовой в Светлодарском округе".

Как рассказала Би-би-си Наталия Евдокимова, она как член СПЧ получила эти письма и разослала их членам совета. По словам Евдокимовой, в письмах указаны имена 20 военнослужащих, а всего, по данным родственников, в разных местах удерживают около 100 отказников. "Они решили расторгнуть контракт, написали рапорты. В результате их посадили - кого-то в подвалы, кого-то в СИЗО, а кого-то в ямы", - цитирует она обращения.

Что известно об удержании "отказников"

Об обращениях родственников военнослужащих в другие правозащитные организации рассказал Би-би-си и директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (НКО внесена в России в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко.

Таких обращений гораздо больше, чем указано в письме СПЧ, говорит Кривенко. По его словам, весной таких же отказников тоже пытались запугать, но в итоге все же отправляли по месту постоянной дислокации их частей в Россию и расторгали с ними контракты. Такие случаи известны Би-би-си, о них сообщали и другие СМИ.

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Но в начале июля появились обращения о "более жестких событиях" в отношении отказников, подтвердил Кривенко.

Обращения, по его словам, поступают правозащитникам с указанием имен и номеров военных частей. С некоторыми из адресатов правозащитникам удалось связаться и подтвердить, что они отправляли эти письма. Би-би-си связалась с мамой одного из удерживаемых солдат, но она отказалась обсуждать историю своего сына, заявив: "Все, что мы говорим, оборачивается против наших сыновей, и их условия становятся еще хуже".

В частности, сестра контрактника, по словам Кривенко, рассказала, что после трех месяцев участия в боевых действиях ее брат и его сослуживцы в последние недели выживали без еды и воды. В итоге они сами дошли до Крыма и подали в военную прокуратуру рапорты о расторжении контрактов. Им сказали, что отвезут в часть по месту дислокации. Но прилетел вертолет и отвез их в Луганскую область. Аналогичную историю рассказали правозащитникам и другие люди - их родственников в марте отправили в Украину.

7 июля они написали рапорты на отказ участвовать в боевых действиях. Рапорт принял офицер Степанов Павел Валерьевич. В итоге их удерживали в Брянке. Охраняли их военные самопровозглашенной ЛНР. 11 июля к ним приезжал другой офицер в звании полковника и пугал их, что их отправят в СИЗО. По словам родственников, до которых удалось дозвониться некоторым военнослужащим, удерживали отказников в казарме, оказывая психологическое давление, часть людей подвергали физическому насилию, некоторых увезли в неизвеcтном направлении.

Некоторые отказники после таких бесед под давлением подписали согласие на продолжение боевых действий, рассказывает Кривенко.

Те, кому удалось связаться с родственниками, говорили, что они морально подавлены - оказались после трех месяцев ожесточенных боев под стражей и издевательствами, говорит он.

В ночь на 24 июля их, по его словам, вывезли под охраной в Алчевск, Стаханов и Красный луч. Некоторых из них поместили в бывшей тюрьме Красного луча. Под обращением родственников по этому поводу к правозащитникам стоит более 30 подписей.

О том, что в колонии N 19 в Красном луче удерживают как минимум 14 отказавшихся воевать в Украине отказников, рассказывало 26 июля издание "Верстка". В материале говорилось, что ранее их удерживали несколько недель в "специальном центре" для "отказников" в городе Брянка. "Верстка" приводила список 14 военных в возрасте от 20 до 33 лет. По данным издания, родители некоторых из них подали заявления в военную прокуратуру о незаконном удержании их детей. Но в ведомстве отрицали нахождение военнослужащих в исправительной колонии в Красном Луче.

Автор фото, Mikhail Klimentiev/TASS Подпись к фото, Правозащитник Сергей Кривенко (на фото слева) говорит, что некоторые военные-отказники под давлением были вынуждены вернутья в зону боевых действий

Кривенко говорит, что по данным родных военнослужащих, десятки отказников первоначально были сконцентрированы в Луганске, где их в том числе держали в ямах - охраняли их предположительно сотрудники частной военной компании. "Незаконное удержание, арест военнослужащих - это преступление, такое возможно только по решению суда", - говорит Кривенко.

Часть родителей, чьи дети вышли в итоге на связь, сейчас туда поехали и пытаются вытащить детей, как было в Чеченскую войну, рассказал он.

Евдокимова говорит, что сейчас отказников, об удержании которых сообщали родственники, по их данным, группами переводят без их согласия в 57-ю бригаду, которая воюет в Украине. Одному из отказников, по ее словам, удалось сбежать, он уже написал заявление в ростовскую военную прокуратуру, и сейчас ему помогают адвокаты и родители других отказников.

"Десятки военнослужащих незаконно подверглись изоляции"

Совет российских правозащитников (неформальное объединение без юрлица) 29 июля опубликовал открытое обращение к руководству минобороны, Главной военной прокуратуры, Следственного комитета России и уполномоченного по правам человека в РФ "в связи с нарушением прав военнослужащих".

В документе говорится, что по закону при досрочном расторжении контракта о прохождении военной службы по инициативе военнослужащего, он "подаёт рапорт своему непосредственному командиру, сдаёт оружие, бронежилет, каску. Командир направляет военнослужащего, подавшего рапорт о расторжении контракта, в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории России для рассмотрения его рапорта".

Однако военнослужащие и их родственники сообщают о фактах оказания на военнослужащих психологического давления и случаях нанесения побоев. "Десятки военнослужащих незаконно подверглись изоляции (лишения свободы), многие помещены в незаконные места лишения свободы на территории Луганской области, например, в следственный изолятор в Брянке", - говорится в открытом письме.

Его также направили в СПЧ, рассчитывая на ресурс официальных правозащитников.

Как отреагировали члены СПЧ

После внутреннего обсуждения в СПЧ обращений родственников отказников, отреагировать на ситуацию решили всего пятеро членов совета при Владимире Путине - Асмолов, Верховский, Евдокимова, Сванидзе и Сокуров. Как говорится в их письме в Генеральную военную прокуратуру и к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, военнослужащие требуют, чтобы у них приняли уже поданные рапорты об отказе от военной службы, а их самих отправили в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории России для рассмотрения этих рапортов. Такой порядок действий предусмотрен законом, подчеркивают правозащитники.

Однако, по их словам, военное командование отказывается от принятия и рассмотрения рапортов военнослужащих.

"Военнослужащие и их родственники сообщают о фактах оказания на военнослужащих психологического давления и избиения. Десятки военнослужащих незаконно подверглись изоляции (лишения свободы), многие помещены в незаконные места лишения свободы на территории Луганской области", - пишут члены СПЧ.

Полученные данные, по их мнению, свидетельствуют о совершении в отношении военнослужащих преступлений - "незаконном лишении свободы, пытках и бесчеловечном обращении".

Члены СПЧ также напоминают, что по российским законам у командиров нет полномочий привлекать военнослужащих к ответственности за отказ от участия в специальной военной операции. Рапорты о досрочном увольнении с военной службы по контракту должны быть рассмотрены и по ним должно быть принято решение в установленном порядке, пишут правозащитники. Привлекать военнослужащих к ответственности за отказ от выполнения приказа и участия в военной операции и помещать их в места принудительного содержания может только военный суд, говорится в письме.

Члены СПЧ отмечают, что по ст. 5 закона "О статусе военнослужащих" военнослужащие находятся под защитой государства. Они просят Главное военно-следственное управление Следственного комитета России срочно проверить изложенную ими информацию, и, в случае ее подтверждения, обеспечить защиту потерпевших военнослужащих и направить их в пункт постоянной дислокации воинских частей на территории России. Также правозащитники просят возбудить уголовные дела и расследовать совершенные в отношении военнослужащих преступления.

Сергей Кривенко считает, что военная прокуратура и Следственный комитет должны отреагировать на то, что российское военное командование фактически взяло в плен российских военнослужащих, незаконно удерживает десятки тех, кто хочет подать рапорты о расторжении контракта, оказывает физическое и психологическое давление, заставляя вернуться на передовую.

По словам Кривенко, военнослужащих, подавших рапорты о расторжении контракта, в соответствии со всеми нормативными документами должны привезти в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории России и там проводить разбирательство об их нежелании продолжать военную службу в рамках российских законов, а не в тюрьмах "ЛНР".