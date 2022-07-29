США ввели санкции против Александра Ионова, просившего российские власти о дискриминационных мерах против независимых СМИ

33 минуты назад

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Автор фото, facebook.com Подпись к фото, Александр Ионов часто писал жалобы на издания, требуя признания их иноагентами

Минфин США расширил свой санкционный список и включил в него двух россиян и четыре организации из России. В их числе - бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов, который писал доносы на многие независимые российские медиа и просил признать их иноагентами.

Под санкции попали политолог, экс-сотрудник РИА Новости и радио "Говорит Москва" Наталья Бурлинова и Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", которым она руководит, а также три связанные с Ионовым организации - "Антиглобалистское движение", ООО "Ионов Трансконтинентал" и агентство Stop-Imperialism.

Задача "Антиглобалистского движения", как следует из описания на сайте Ионова, - поддержка "стран и народов, противостоящих диктату однополярного мира и стремящихся предложить альтернативную повестку дня".

Именно после жалоб Ионова минюст России включил издание "Медуза" в реестр иностранных агентов, также он жаловался на издания The Bell и "Важные истории". Минюст в итоге признал СМИ-иноагентами основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и главного редактора Ирину Малкову, но не само издание. "Важные истории" власти России признали "нежелательной организацией".

С 2016-го по 2019 год Ионов состоял в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. В декабре 2021 года он стал членом Общественного совета ФСИН.

Из-за Ионова также признали нежелательной в России деятельность американского Бард-колледжа, который участвовал в создании факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который ранее возглавлял председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Его полномочия закончились в мае этого года.

Еще Ионов инициировал проверки в отношении "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Он подавал к "Новой газете" иск о защите чести и достоинства, однако, суд в его удовлетворении отказал.

Под западные санкции из-за вторжения в Украину ранее попали дочери Владимира Путина, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель правительства Михаил Мишустин, 328 депутатов Госдумы, миллиардер Геннадий Тимченко с семьей, президент Сбербанка Герман Греф и другие банкиры.