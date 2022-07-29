Уход DHL, переговоры по "Яндексу" и подготовка к отключению Мосбиржи. Главные экономические новости дня

36 минут назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

DHL не будет доставлять по России

Группа Deutsche Post DHL перестанет доставлять грузы и документы внутри России с 1 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.

Заявки на доставку можно будет разместить до 31 августа - они будут выполнены. После этого российское отделение потеряет доступ к к глобальной информационной системе DHL Express, которая и обеспечивает автоматизацию доставки грузов по России.

Компания объяснила свое решение "существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры", а также "законодательными ограничениями".

Переговоры о судьбе "Яндекса"

Со-основатель "Яндекса" Аркадий Волож может потерять контроль над российской частью компании в обмен на право развивать часть проектов за границей. О том, что переговоры об этом идут, пишет The Bell со ссылкой на свои источники.

Среди проектов, которые могут быть выделены из "Яндекса", издание называет беспилотники, облачные сервисы и образовательный "Яндекс.Практикум". К ним также могут добавиться "Карты" и "Навигатор". Часть из них - например беспилотники - изначально развивались с прицелом на западные рынки. Для беспилотных автомобилей критически важны процессоры, которые сейчас в Россию не поставляются.

При этом часть "выделенных" проектов будут развиваться в России параллельно.

Среди возможных инвесторов, которые будут контролировать новую "материнскую" компанию "Яндекса" в России, The Bell называл структуры Романа Абрамовича и Владимира Потанина. Представитель Абрамовича заявил, что бизнесмен не участвует в этом процессе, представитель Потанина не прокомментировал информацию.

Сам Волож уже несколько лет живет в Израиле. Туда же несколько раз за последнее время летал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого The Bell называет одним из посредников в переговорах.

Последний раз структура управления "Яндексом" существенно менялась в 2019 году.

В июне этого года против Аркадия Воложа были введены персональные санкции Евросоюза. После этого он заявил, что покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекс".

В начале июля Русская служба Би-би-си писала о том, что "Яндекс" открывает офис в Белграде. Однако в компании настаивали, что это - техническое решение и оно не означает уход из России.

Центробанк готовится к санкциям против биржи

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Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса рубля к доллару и евро на случай прекращения биржевых торгов. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.

Такой сценарий возможен, если под масштабные западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НЦК) и Мосбиржа. Тогда биржевые торги иностранной валютой "недружественных" стран (долларом, фунтом, евро) будут парализованы. В этом случае биржевого курса доллара больше не будет, но экспорт и импорт товаров будут продолжаться, соответственно нужно будет понимать, по какому курсу менять рубли.

Альтернатива, которую рассматривает Банк России, — российский аналог Bloomberg, внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается. Для широкой публики фактически это будет курс от Центрального банка.