Оспа обезьян: в Бразилии и Испании появились первые смертельные случаи за пределами Африки

час назад

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Правительства Бразилии и Испании сообщают о первых смертях заразившихся вирусом оспы обезьян за пределами африканского континента.

В Бразилии сейчас 1066 подтвержденных случаев заражения вирусом и 513 больных с подозрением на оспу обезьян. В Испании подтвержденных случаев 3750, 120 заразившихся госпитализированы.

В Бразилии 41-летний мужчина скончался, заразившись вирусом на фоне лимфомы, ослабления иммунной системы и других заболеваний, заявили в правительстве страны. В Испании умерших заболевших уже двое.

По данным бразильского минздрава, более 98% заболевших в стране - это мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в области здравоохранения. Однако для большей части населения риск заражения считается низким.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, сейчас в мире насчитывается 21148 случаев заражения.

Вирус оспы обезьян близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче - примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.

Однако во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.

По первым симптомам обезьянью оспу выявить довольно сложно - это температура, головная боль, боль в спине, у которых может быть и масса других причин.

На прошлой неделе ВОЗ разработала четыре набора рекомендаций по борьбе с вирусом для четырех категорий стран в зависимости от того, сколько у них случаев и как быстро в них распространяется вирус.

Правительствам рекомендовали принять скоординированные меры, чтобы защитить уязвимые группы граждан и остановить распространение заболевания.

От болезни существует вакцина, которую рекомендуется предлагать наиболее уязвимым категориям населения - прежде всего это мужчины-гомосексуалы и бисексуалы, а также профильные медицинские работники.