Два наступления. Украинская и российская армии ведут сражение за инициативу

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

26 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, У российской армии подавляющее превосходство в артиллерии, но снарядов стало меньше из-за взорванных складов

"Оперативная пауза" в военной кампании в Украине, которую в начале июля объявило российское руководство, не привела к прекращению боев, но к началу августа, по оценкам наблюдателей, обе стороны готовы начать наступления. Впрочем, не исключено, что они уже их ведут.

Украинцы заявляют, что вскоре начнут активно наступать под Херсоном, и это косвенно подтверждается обстрелами мостов через Днепр, через которые снабжается российская группировка в этом городе.

ВСУ удалось захватить плацдарм на берегу реки Ингулец, что многими воспринимается как возможное начало наступления.

Российские войска продолжают активно действовать в Донбассе. Фронт в этом районе выгнулся большой дугой, северная часть которой начинается в районе подконтрольного России Изюма (далее ее продолжением можно считать оккупированные территории под Харьковом), а южная часть - в районе Донецка. Активные боевые действия в последние дни происходят на значительной части этой дуги.

Обе стороны, как отмечают наблюдатели, не могут решительным образом переломить ход боевых действий, в первую очередь, из-за отсутствия подавляющего превосходства в живой силе и технике.

Российские силы продолжают наступать в районах, которые были заранее подготовлены к обороне, и темп их продвижения не очень высок. Украинские войска, несмотря на успехи по захвату плацдарма и нанесению ударов по важным мостам через Днепр, также не смогли прорвать оборону российской группировки.

Каждая из сторон пытается перехватить инициативу - навязать противнику боевые действия в выгодном для себя месте. Однако пока что это сражение за инициативу явно не вошло в свою активную фазу.

Донбасская дуга

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"Второй этап" военной кампании российской армии в Украине, который довольно условно отсчитывают с двадцатых чисел апреля, был нацелен на захват Донбасса. О новых целях кампании в этот день объявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной", - сказал генерал 22 апреля.

Уже тогда фронт на Донбассе представлял собой дугу, которая простиралась от захваченных на юге территорий в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областях и заканчивалась под Харьковом.

Во время второй фазы конфликта Россия попыталась сначала окружить донбасскую группу ВСУ, но в результате не смогла преодолеть сопротивление украинских войск. Наступление, которое, вероятно, задумывалось как котел, свелось к вытеснению украинских сил на запад.

Главным успехом стал захват городов Северодонецк и Лисичанск, находившихся в восточной части дуги. Под контролем России оказалась вся Луганская область Украины.

Эксперты отмечали, что контроль над Донбассом был политической целью этого этапа российской кампании в Украине. Наступление велось в районах, которые были подготовлены к обороне, и давалось с большим трудом.

Донбасс - наступление продолжается?

Несмотря на объявленную российским руководством паузу для отдыха и пополнения войск, боевые действия продолжаются. Российские войска продолжают буквально прогрызать оборону ВСУ в Донбассе, захватывая все новые населенные пункты и территории.

В последние дни бои идут почти по всей линии фронта в Донбассе. Российская армия добилась, хоть и скромных, но все-таки успехов, взяв под контроль, например, Углегорскую ТЭС. На юге донбасской дуги российские войска стремятся к Бахмуту, Авдеевке, а на севере - в сторону Северска.

Однако темп наступления, как отмечают эксперты, невысок. Это происходит, прежде всего, по двум причинам.

Во-первых, российская армия очевидно испытывает проблемы с комплектованием. Оперативная пауза, которую объявило российское руководство, была необходима для отдыха и пополнения - об этом было объявлено официально.

Однако, как отмечает британское министерство обороны в своей сводке о ситуации в Украине от 29 июля, Россия с самого начала конфликта широко использует на фронте отряды "частной военной компании Вагнера", в ответственность которых входят целые сектора линии фронта. При этом, как отмечает британская разведка, раньше эти отряды так не использовались.

"Роль "Вагнера" вероятно изменилась, потому что российское минобороны испытывает острую нехватку пехоты, хотя силы "Вагнера" вряд ли смогут сильно повлиять на ход боевых действий", - говорится в сообщении.

При этом, как говорилось в соцсетях, именно бойцы "Вагнера" смогли взять под контроль территорию Углегорской электростанции.

Вторая причина медленного продвижения российских войск - удары по складам, которые наносят высокоточными ракетами GMLRS украинские силы. Продвижение российской армии сильно зависит от артиллерийской поддержки, и уничтожение ряда складов боеприпасов вынудило артиллеристов снизить их расход.

В результате, как отмечается в сводке американского аналитического Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), "российские силы, по-видимому, в настоящее время способны проводить только две крупные наступательные операции в Украине: одна попытка захватить Северск, а другая - наступление на Бахмут".

Эксперты ISW считают, что именно нехватка ресурсов привела к тому, что в других местах поддерживать такой же темп наступательных операций или добиться аналогичных территориальных завоеваний им не удалось.

Херсон

Между тем России приходится иметь дело еще с одной проблемой. Дело в том, что ВСУ начало точно такое же продвижение в Херсонской области.

Министерство обороны Великобритании в сводке от 28 июля называет это продвижение "наступлением".

Наступление на Херсон является политической задачей, которую ставит перед ВСУ руководство страны. Ещё 11 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью британской Times, что президент Зеленский поручил подготовить план операции по возврату южных территорий страны, в том числе Херсона - единственного областного центра, захваченного российскими войсками за время войны.

Херсон выглядит привлекательным объектом для наступления из-за того, что российская группировка, которая его удерживает, зависит от мостов через Днепр, по которым ведется ее снабжение. Прежде всего, речь идет об Антоновском мосте.

Этот мост начиная с 19 июля подвергся нескольким ударам высокоточными ракетами GMLRS американского производства, которые ВСУ запускает из установок HIMARS и MLRS. В результате этих ударов мост был поврежден и снабжение армейской группировки по нему оказалось сильно затруднено.

Теперь российские силы, судя по сообщениям в социальных сетях, наводят временную переправу с использованием понтонов, которая не обладает такой же пропускной способностью, как большой постоянный мост.

Ударам подверглись и другие мосты, которые важны для снабжения - железнодорожный мост через Днепр, расположенный неподалеку от Антоновского, а также Дарьевский мост через реку Ингулец, соединяющий две части оккупированной россиянами правобережной Херсонщины, и, наконец, дорога через дамбу Каховской ГЭС в Новой Каховке.

Все это, очевидно, призвано отсечь российские войска в Херсоне от баз снабжения.

Между тем, ВСУ не только угрожает линиям снабжения, но и проводит наступательные действия. ВСУ смогли захватить и удерживают плацдармы на юго-восточном берегу реки Ингулец в районе селений Лозовое и Андреевка. Они находятся к северо-востоку от Херсона.

Это важное событие, поскольку река является естественной преградой, и после завоевания плацдармов с них можно начинать наступление. В российской армии понимают значение этого участка фронта, однако по данным на вечер 29 июля, сообщений о ликвидации украинского плацдарма не поступало.

Сражение за инициативу

Боевые действия в российско-украинском конфликте пока еще нельзя назвать позиционной войной, хотя изменения фронта в последнее время сложно назвать существенными.

Как отмечают военные эксперты, ни у той ни у другой стороны нет сил для того, чтобы собрать в одном месте ударный кулак, во много раз превосходящий по мощи силы противника.

Большое наступление российских войск в Донбассе или украинских в Херсоне потребовало бы не только прорыва линий обороны, что уже непросто, но также и ввода больших сил для развития успеха.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Для наступления Украине нужны тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация

ВСУ использует высокоточные системы, которые получает на Западе, чтобы наносить точечные удары, но ей не хватает больших масс артиллерии для полномасштабного наступления. Украинцам также нужны танки и другая бронетехника, в большем количестве, чем они получали до сих пор. Украинцам также не хватает боевых самолетов, необходимых для успешных наступательных действий.

Тем не менее, Украина продолжает получать бронетехнику - в пятницу Северная Македония объявила о передаче Украине танков Т-72.

В будущем Киев может получить на Западе большие партии артиллерии и даже боевые самолеты - американский Сенат даже утвердил программу подготовки украинских пилотов. Однако эти поставки не решат проблему "здесь и сейчас".

Российские войска имеют перевес в артиллерии и авиации, что может сильно осложнить продвижение ВСУ. Тем не менее, положение херсонской группировки России оказалось довольно сложным из-за проблем со снабжением.

Сейчас две армии очевидно пытаются перехватить инициативу, то есть навязать противнику боевые действия на выгодном для себя направлении. В такой тактике задача армии - нанести удар там, где у противника наиболее слабое положение и куда он будет вынужден стягивать свои резервы, тратя на это большие усилия. После того как наступление выдохнется, удар можно нанести в другом месте - он готовится заранее.