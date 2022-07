Два наступления. Украинская и российская армии ведут сражение за инициативу

Донбасская дуга

В результате, как отмечается в сводке американского аналитического Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), "российские силы, по-видимому, в настоящее время способны проводить только две крупные наступательные операции в Украине: одна попытка захватить Северск, а другая - наступление на Бахмут".