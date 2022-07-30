Украина требует, чтобы ООН и Красный Крест расследовали гибель пленных в Еленовке

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO Подпись к фото, После начала войны в поселке Еленовка устроили лагерь для украинских пленных, в том числе тех, кто не прошел "фильтрацию"

Украина призывает ООН и Красный крест расследовать гибель более 50 украинских военнопленных на оккупированных территориях. В Красном кресте заявили, что пытаются получить доступ в сгоревшую тюрьму, чтобы помочь с эвакуацией и оказать помощь раненым. Украина и Россия обвиняют друг друга в нападении на колонию с пленными в Еленовке.

ООН и Красный крест выступили гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, и должны немедленно отреагировать на трагедию в Еленовке, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист", - заявил он.

Он поддержал опубликованное ранее совместное заявление ВСУ, СБУ, и разведки в адрес международных организаций с требованием немедленно направить в Еленовку представителей ООН, МККК, а также украинского омбудсмена и сотрудников центра помощи пленным для "инспекционной миссии".

"Красный Крест" в свою очередь заявил, что пытается получить доступ к месту происшествия и предложил помощь в эвакуации раненых: "Наш приоритет сейчас - обеспечить жизненно необходимое лечение раненых и достойное обращение с телами погибших".

Евросоюз в свою очередь обещал привлечь к ответственности российских военных, совершивших военные преступления. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он упомянул не только трагедию в Еленовке, но и распространяющееся в сети видео с пытками военнослужащего ВСУ.

"Евросоюз самым решительным образом осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их ставленниками. Эти бесчеловечные, варварские действия являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями", - напомнил Боррель.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Последствия удара по колонии в Еленовке. Без комментариев

Военное преступление, но кто за ним стоит?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Пол Адамс, Киев

Сцена внутри "фильтрационного лагеря" под Еленовкой выглядит ужасающе.

Лучи солнечного света, пробивающиеся сквозь неровные дыры в гофрированной железной крыше, освещают нагромождение металлических двухъярусных кроватей и неясное количество обугленных тел, некоторые из которых все еще лежат там, где, вероятно, спали.

Снаружи на деревянном настиле кровь и еще тела, не обгоревшие, а окровавленные. Они выглядят истощенными.

Поскольку независимые журналисты не могут попасть сюда, в настоящий момент мало что можно сделать, чтобы проверить утверждения сторон о причинах произошедшего. Украина утверждает, что у нее есть масса доказательств, включая перехваченные переговоры между поддерживаемыми Россией сепаратистами, в которых они говорят о серии взрывов, устроенных их бойцами. Другие украинские источники обвиняют в произошедшем наемников из российской "ЧВК Вагнера".

Лишь тщательное расследование независимыми экспертами могло бы помочь установить истину. Однако вероятность того, что эксперты будут допущены сюда, невелика.

Перехваченные переговоры и обломки ракет

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел колонии военнопленных в Еленовке

Что именно произошло в лагере для военнопленных в Еленовке, контролируемой пророссийской "Донецкой народной республикой", остается неясным.

Сообщается, что среди тех, кто находился в тюрьме, были члены батальона "Азов", захваченные в плен при защите Мариуполя, которых Россия называет неонацистами и военными преступниками.

Даниил Безсонов, представитель самопровозглашенной ДНР, заявлял, что произошло "прямое попадание в барак с пленными". Министерство обороны России заявило, что удар был нанесен из системы HIMARS, поставленной США, и обвинило Украину в преднамеренной провокации.

Корреспондент РИА Новости даже опубликовал то, что государственное агентство назвало обломками ракеты HIMARS, якобы найденными на месте удара по колонии. При этом американский институт изучения войны считает, что повреждения, которые видны на опубликованных РИА Новости кадрах, не могли появиться в результате удара HIMARS.

Украина заявляет, что лагерь был атакован Россией, чтобы уничтожить доказательства пыток и убийств пленных.

В качестве доказательства Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой двое мужчин обсуждают удар по колонии. По утверждению СБУ, разговор ведется между боевиками ДНР, "которые сами подтверждают, что именно российские оккупанты виновны в этой трагедии". Один из них утверждает, что в здание колонии было заранее заложено взрывное устройство.

Советник президента Украины Алексей Арестович цитировал пожарных экспертов, утверждая, что обгоревшие тела, которые видны на опубликованных кадрах, в случае ракетного удара были бы разбросаны. Он выдвинул версию поджога колонии после массового убийства.

Вслед за этим Главное управление разведки минобороны Украины представило еще одну версию: "Взрыв был осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании - Евгения Пригожина.