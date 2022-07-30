У Джо Байдена снова положительный тест на Covid-19, симптомов нет

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Джо Байден

Автор фото, Getty Images

Тест на коронавирус президента США Джо Байдена снова показал положительный результат, следует из опубликованного письма личного врача президента Кевина О'Коннора. Доктор называет это рецидивом болезни: в прошлый раз ковид-тест Байдена показал положительный результат 21 июля.

Байден не испытывает никаких симптомов и чувствует себя "достаточно хорошо". Как говорится в письме О'Коннора, его тесты со вторника по пятницу показывали отрицательный результат, а в субботу вечером снова положительный.

Доктор уточняет, что президент на некоторое время вернется в самоизоляцию, чтобы не заразить никого из персонала Белого дома или близких. В частности, скорее всего отменятся его предстоящие поездки в штаты Делавэр и Мичиган.

Сам Байден тоже написал о своем положительном тесте в "Твиттере", добавив, что рецидив вируса бывает "у незначительного меньшинства людей".

"Я работаю и скоро снова отправлюсь в путь", - добавил он.

Байдена регулярно тестируют на коронавирус, и нынешнее заражение было обнаружено, судя по всему, в конце июля.

Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, 79-летний президент, будучи полностью вакцинированным, испытывает "очень легкие" симптомы и продолжит выполнять все свои обязанности.

Сообщается, что президент принимает препарат Paxlovid. Это противовирусные таблетки производства компании Pfizer, которые угнетают размножение вируса Covid-19, поддерживая низкий уровень коронавируса в организме, пока иммунная система борется с инфекцией.

В письме личного врача президента, опубликованном в субботу, говорится, что рецидивы вируса, как правило вместе с легкими симптомами, наблюдаются у части тех, кто лечится этим препаратом.