МАГАТЭ говорит, что ситуация на Запорожской АЭС "вышла из-под контроля". Чем это грозит?

Артем Воронин

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МАГАТЭ Гросси в марте обращал внимание на то, что загоревшийся в результате обстрела учебно-тренировочный центр на АЭС находится совсем близко к энергоблокам - это видно на карте

Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на захваченной в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля". По его словам, электростанция работает с нарушениями, МАГАТЭ не имеет связи с ее сотрудниками и не может оперативно проверять обстановку на ней, а проблемы с поставками расходных материалов увеличивают риск сбоев в работе АЭС.

"Все принципы безопасной работы АЭС нарушены, - заявил Гросси в среду. - Риски очень серьезные, ситуация крайне опасна".

"Я умоляю как международный социальный работник, как глава международной организации, я очень прошу обе стороны санкционировать [наш] визит", - подчеркнул он.

Гросси настаивает на посещении АЭС инспекторами МАГАТЭ, а установленные Россией оккупационные власти говорят, что готовы сотрудничать. Но в прошлом против визитов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС выступал украинский "Энергоатом", утверждая, что они легитимизируют захват АЭС Россией.

В четверг украинские власти делают противоречивые заявления. Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что присутствие международных инспекторов на АЭС необходимо, а министр энергетики Герман Галущенко указывает, что позиция МАГАТЭ, назвавшей в одном из прошлых заявлений войну в Украине "российской военной операцией", слишком нейтральна.

С тем, что физическое присутствие инспекторов на АЭС необходимо, согласен старший директор НКО Nuclear Threat Initiative Николас Рот. "Гросси сегодня играет очень важную политическую роль - он бьет тревогу. Это очень важно, если мы хотим найти способ уменьшить риск", - говорит он.

"Мы видим нечто, чего никогда раньше не видели в ходе военных действий - подчеркивает Рот. - Страна использует ядерный объект как прикрытие".

Источник серьезной опасности для региона

Во вторник глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил российские войска в том, что они наносят артиллерийские удары с территории АЭС или из ее окрестностей, а ВСУ не могут ответить на это без риска попасть по станции.

Об этом говорят и украинское командование, и жители Никополя и Марганца, по которым приходится основная часть обстрелов.

"Конечно, украинцы не могут ответить из-за опасности ужасной катастрофы на атомной электростанции", - сказал Блинкен, добавив, что Вашингтон крайне озабочен ситуацией.

Эта ситуация заботит Запад с первых дней оккупации. Россия, обстреливавшая станцию из артиллерии при захвате, теперь использует ее как плацдарм для атак, демонстративно не обращая внимания на заявления экспертов и международных организаций.

Что происходит на АЭС?

Россия захватила Запорожскую АЭС в начале марта, на вторую неделю войны. Перед оккупацией станции и города Энергодара, где она находится, территория, прилегающая к АЭС, долго обстреливались - в одном из административных корпусов вспыхнул пожар, вызвавший тревогу в мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Размытые кадры мартовского пожара на Запорожской АЭС, снятые камерой наблюдения, облетели весь мир. Международное сообщество заговорило об опасности ядерной катастрофы

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Пресс-секретарь АЭС Андрей Туз тогда говорил, что станцию "обстреливают в упор" и что пострадал один из энергоблоков. Возгорание ликвидировали украинские пожарные, после чего бои в районе электростанции приостановили.

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание, обстрел АЭС осудили представители Британии и США. Даже МИД Китая, который редко критикует действия России, заявил, что серьезно обеспокоен ядерной безопасностью на фоне войны.

Российские военные тогда утверждали, что пожар в учебно-тренировочном комплексе АЭС был результатом "чудовищной провокации" украинской диверсионной группы, которая сначала обстреляла из окон здания российский патруль, а потом сама подожгла здание.

О российских обстрелах с территории или из окрестностей АЭС говорят с середины июля. Под огонь часто попадают город Никополь на западном берегу Днепра, город Марганец и окрестные села.

Сегодня никопольские власти регулярно публикуют информацию о радиационном фоне в городе, а в местных чатах много шуток про радиацию.

"Они там прячутся, чтобы по ним не ударили, - говорил мэр Никополя Александр Саюк в беседе с корреспондентом New York Times, - Иначе зачем им [быть] на электростанции? Использовать ее как прикрытие очень опасно".

ВСУ пытается наносить точечные удары, применяя барражирующие боеприпасы, или "дроны-камикадзе". 22 июля с помощью польского БПЛА Warmate был уничтожен палаточный городок российских войск, артиллерийская система и система ПВО.

Однако о полномасштабном применении Украиной тяжелой артиллерии, в том числе современных американских или британских РЗСО, речи не идет.

Украина просит международное сообщество "закрыть небо" над АЭС с помощью систем ПВО, предположительно - чтобы предотвратить ракетные обстрелы.

Ядерный взрыв и водородный взрыв

Самый очевидный риск - это попадание ракеты или снаряда в один из реакторов, что может нарушить защитную оболочку, или контейнмент, активную зону реактора, работу охлаждающих систем, например.

Все это может привезти к запроектной (вызванной не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями) аварии в одном из реакторов с выбросом радиоактивности - то, что произошло в Чернобыле и то, что в быту называется "мелтдауном".

Тяжелая авария с потерей охлаждения активной зоны реактора приведет к расплавлению ядерного топлива и, соответственно, к выделению взрывоопасного водорода, накапливающегося под герметичной оболочкой реакторного отделения. Аналогично при потере воды в бассейнах выдержки, где временно хранится отработавшее топливо при каждом реакторе, может начаться его перегрев, также с выделением водорода.

"Если попадет ракета крылатая в реакторное отделение Запорожской станции, к примеру, то радиационная авария будет иметь последствия для европейских стран, для того же Крыма, для российской территории и, естественно, для Украины", - говорит независимый украинский эксперт по энергетике Ольга Кошарная.

Более точно последствия запроектной аварии на АЭС помогает понять инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский со ссылкой на европейский проект оценки ядерных рисков в Европе flexRISK.

Этот проект оценивает последствия аварий на реакторах в мирное время, и при нарушении целостности оболочки реактора последствия могут быть серьезнее, уточняет Ожаровский.

При аварии произойдет единовременный выброс радиоактивного цезия-137 в количествах, потенциально опасных для сельского хозяйства. В худшем случае - опасных и для здоровья взрослых людей. На Украину, вероятно, придется основная часть выбросов.

Важно то, что выброс радиоактивного цезия при аварии в Запорожье будет единовременным, и то, куда он устремится, будет зависеть от метеорологических условий в день аварии. Пострадать потенциально могут и Москва, и Курская область, и Европа.

К аварии может привести, например, пожар. "Сейчас они [россияне] нагнали военную технику в машинный зал первого энергоблока, где находится турбогенератор. Там хранится большое количество технического масла. Это пожароопасное помещение, в случае пожара площадь для работы противопожарной техники, систем пожаротушения, соответственно, меньше", - говорит украинский эксперт.

На площадке АЭС в специальных контейнерах хранится отработанное ядерное топливо (на карте выше это сооружение обозначено цифрой 4). Случайный или намеренный удар по контейнерам может привести к возгоранию и аварии.

Еще один фактор риска состоит в том, что на АЭС не поступают запчасти из неоккупированной Украины. "Не проводятся качественно ремонты, потому что ремонты делают как правило на аутсорсинге люди, которые не поедут на оккупированную АЭС", - уточняет Кошарная.

"Когда Гросси говорит, что нарушены все процедуры, он не ошибается. Станция - это режимный объект. Даже некоторым ее сотрудникам нельзя заходить во все помещения. Контроля над этим сейчас нет", - добавляет эксперт.

Персонал АЭС, работающий под присмотром российских военных и рядом с привезенными Россией сотрудниками Росатома, находится в условиях психологического давления и может совершить ошибку.

"Особенно это опасно для тех, кто управляет реакторными установками. Их [таких людей] мало. Это золотой фонд нашей атомной энергетики, они имеют лицензии и готовятся больше десяти лет. Не каждый на это способен. Перед каждой сменой персонал проходит собеседование у психолога, проверяется его здоровье - потому что они должны реагировать на форс-мажоры", - рассказывает Кошарная.

Большинство наблюдателей не могут сказать, что произойдет, если бои в районе АЭС станут интенсивнее. Такой риск есть: эксперты американского Института изучения войны считают, что контрнаступление Украины на юге страны может коснуться не только Херсонской, но и Запорожской области.

Россия стягивает туда войска для обороны. Какова будет роль Запорожской АЭС, если фронт переместится в сторону России, сказать очень сложно.

Что говорит Женевская конвенция

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Возможность ударов по ядерным электростанциям регулируется международным правом. По Женевским конвенциям (статья 56 первого дополнительного протокола, составленная в 1977 году), АЭС относятся к объектам, которые могут стать опасными для населения, если попадут под огонь. К таким же относятся, например, плотины.

Полной защиты от военных действий Женевская конвенция атомным электростанциям не дает - подписанты не пришли к согласию по этому пункту.

В соответствии с первым протоколом, АЭС может стать законной целью для атаки, если военная выгода от этой атаки значительнее, чем риск того, что пострадает мирное население.

В документе конкретизируется, что, к примеру, такой целью может быть электростанция, генерирующия электричество, которое идет на обслуживание военных нужд армии противника.

Похожая ситуация и с военными целями, расположенными около опасной инфраструктуры. Конвенция запрещает и размещать войска вблизи подобных объектов, и наносить удары по военным целям, находящимся близко к ним, но все это может перечеркнуть военная целессобразность.

Можно предположить, что украинские АЭС производят электричество как для гражданского населения, так и для военных нужд, пишет в своем блоге специалист по международным конфликтам и праву из Гамбургского университета Анна Динельт. Таким образом они используются в военных целях, но для того чтобы оправдать удар в рамках Женевской конвенции, этого недостаточно.

Генерируемое ими электричество должно представлять собой "значимый" вклад в борьбу ВСУ с российскими войсками, а удар по АЭС должен быть единственным способом вывести ее из строя.

При этом выведение АЭС из строя может лишить значительную часть украинцев электричества, отмечает она. Смысл существования Женевской конвенции - защита мирного населения, и любое решение об ударе по АЭС должно основываться на соображениях пропорциональности риска.

Если же такой удар будет нанесен и приведет к значительному ущербу для мирного населения, такие действия могут подпать под определение военного преступления, отмечает Динельт.