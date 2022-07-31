Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по Азии. О Тайване в программе ничего не сказано

9 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Всю свою 35-летнюю карьеру в Конгрессе Нэнси Пелоси активно критиковала Китай. Она осуждала нарушения прав человека, встречалась с китайскими диссидентами, посещала площадь Тяньаньмэнь.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала свое турне по странам Азии, в рамках которого она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Многие ожидают, что она посетит и Тайвань, что вызовет резкую реакцию Китая, однако в пресс-релизе спикера прямого подтверждения этого нет.

Ранее власти Китая предупредили Вашингтон о серьезных последствиях в случае, если визит Пелоси на Тайвань состоится.

Китайский МИД грозил решительными мерами, если Пелоси прилетит на Тайвань. Буквально завтра, 1 августа, в Китае отмечается День вооруженных сил. Американские официальные лица традиционно прилетают на Тайвань на военно-транспортных самолетах.

Пекин считает Тайвань территорией Китая, хотя реально не контролирует ни остров, ни его правительство.

Последним спикером Палаты представителей, побывавшем на Тайване, был республиканец Ньют Гингрич - это произошло в 1997 году.

Спикер Палаты представителей, по американской конституции, третье по рангу должностное лицо в стране, занимающее пост президента, если сам президент и вице-президент в силу тех или иных причин не способны исполнять свои обязанности.

Задача нынешнего турне по странам Азии - "продемонстрировать непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе", написала Пелоси у себя в "Твиттере".

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В заявлении пресс-службы Пелоси, опубликованном в воскресенье, говорится, что этот тур, "включающий", как там сказано, визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, будет сосредоточен "на взаимной безопасности, экономическом партнерстве и демократическом управлении в Индо-Тихоокеанском регионе". В рамках визита будут также затронуты темы торговли, климатического кризиса и прав человека. В заявлении не говорится, исчерпывающий ли это список остановок в пути.

Китайские официальные лица уже возмущались по поводу того, что они называют растущим дипломатическим взаимодействием между Тайбэем и Вашингтоном. В апреле остров неожиданно посетили шесть американских конгрессменов.

США официально поддерживают отношения с Китаем и не признают Тайвань независимым государством. Несмотря это, Вашингтон поддерживает "прочные неофициальные отношения" с Тайванем и оказывает ему военно-техническую помощь.

Всю свою 35-летнюю карьеру в Конгрессе демократка Нэнси Пелоси активно критиковала Китай. Она осуждала нарушения прав человека, встречалась с китайскими диссидентами, посещала площадь Тяньаньмэнь, чтобы почтить память жертв расстрела протестующих в 1989 году.

Изначально Пелоси собиралась посетить Тайвань в апреле 2022 года, но визит был отложен после того, как у нее обнаружили коронавирус. Пелоси отказалась обсуждать детали поездки, которая, возможно, состоится в августе, но на прошлой неделе заявила, что "важно продемонстрировать поддержку Тайваню".

Президент Джо Байден заявил, что американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей на данный момент".